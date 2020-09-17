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Открыл аквапарки и симпозиумы 16 сентября 2020 губернатор Травников

09:15 17.09.2020 Фото: Википедия
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Также в регионе разрешается проведение всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников СФО.

Открыл аквапарки и симпозиумы 16 сентября 2020 губернатор Травников
Аквапаркам можно работать

В Новосибирской области снимают ограничения на работу аквапарков и организацию симпозиумов.

— Разрешается работа аквапарков, а также проведение научных конференций, форумов, симпозиумов. Соответствующие документы были одобрены 16 сентября на внеочередном заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Изменения вносятся в постановление правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п и постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п. Также в регионе разрешается проведение всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников СФО.

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