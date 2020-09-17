Как отметят День Академгородка 20 сентября 2020 года: Полный список мероприятий

20 сентября, основная программа
15.30-17.00
Торжественное мероприятие. Концертная программа
Дом Ученых СО РАН (Большой зал)
13.00 – 14.00
Церемония гашения Спецштампом Почты Россия
Выставочный центр СО РАН
12.00-17.00
Экскурсии по Академгородку
Каждый час от Дома ученых СО РАН
Академгородок, Верхняя зона, автобусные экскурсии
15.00-19.00
Фотовыставка «Академгородок глазами детей» (Фотошкола «ZooM» ЦДТ Советского района)
площадка около ДК «Академия», ул. Ильича, 4
17.00-18.00
Арт-прогулка в день Академгородка
(интерактивная программа)
(интерактивная программа)
площадка около ДК «Академия», ул. Ильича, 4
18.00-19.00
Спортивная программа «АкадемСила»
(Показательные выступления фитнес-центров, спортивные мастер- классы)
(Показательные выступления фитнес-центров, спортивные мастер- классы)
площадка около ДК «Академия», ул. Ильича, 4
19.00-20.00
Концертная программа «Осенний городок»
площадка около ДК «Академия», ул. Ильича, 4
20.00-21.00
Кино под открытым небом (просмотр фильмов «Где-то есть город», «Генералы в штатском. А. М. Лаврентьев»)
площадка около ДК «Академия», ул. Ильича, 4
15.00-19.00
Творческая молодежная площадка «AkademArt». Выступление музыкальных коллективов
Летняя сцена культурного пространства «Юность», пр. Строителей, 21.
10 – 27 сентября
10 – 27 сентября
Уличная выставка про М.А. Лаврентьева и Академгородок
Пр-т Коптюга
18 – 23 сентября
Экскурсии по институтам ННЦ
21 – 23 сентября
Экспертно-стратегическая сессия «Потенциальный барьер академической дипломатии»
Выставочный центр СО РАН
Источник: Управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН