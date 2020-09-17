Оставят прожиточный минимум должникам приставы с 2021 года

Андрей Исаев: Защита минимального дохода граждан от списания в счет долгов может начать действовать с 2021 года

Защита прожиточного минимума от списания в счет погашения долгов граждан станет одной из тем, на которой сконцентрируются в осеннюю сессию депутаты фракции «Единой России» в Госдуме и, в частности, члены комитета по труду социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщил ER.RU первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

«Суть поправок заключается в следующем: если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания. Затем в ФССП гражданин может указать один счет в одном банке, на котором ему будет оставляться установленная законом сумма», – рассказал Андрей Исаев.

Сейчас, по словам парламентария, на рассмотрении в Госдуме находится один вариант соответствующих поправок. Однако в «Единой России» разработали новый законопроект, который готовится к внесению.

«Мы в ближайшее время рассчитываем получить на него положительный отзыв Правительства и думаем в осеннюю сессию его принять во всех чтениях. С нового года закон может вступить в силу», – заявил Андрей Исаев.

Отметим, что инициатива «Единой России» предусматривает защиту не только средств пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий. Под действие поправок должны попасть, в том числе и люди, которые не получают социальную поддержку от государства: индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых сейчас имеющиеся средства могут списываться за долги «под ноль».

Напомним, речь о необходимости защиты от взыскания прожиточного минимума была поднята на совещании, которое прошло в начале августа на площадке «Единой России». Участвовавшие в нем руководители Минтруда, Минюста, Федеральной службы судебных приставов, профсоюзных объединений, а также главы ряда регионов и представители банков концепцию законопроекта партии поддержали.

По мнению депутата Государственной Думы РФ Максима Кудрявцева, инициатива хорошая и своевременная, учитывая финансовые сложности, с которыми столкнулись многие граждане нашей страны в период пандемии.

«Каким бы ни был человек должником, последние средства у него отбирать нельзя, тем более, что причины возникновения долгов могут быть самыми разными, в том числе и внезапная потеря источника дохода. Необходимо защитить и поддержать людей, оказавшихся в трудном материальном положении из-за долговых обязательств перед кредитными организациями. А это, как правило, самые уязвимые слои населения: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Отрадно, что данная инициатива предусматривает защиту не только вышеуказанной категории граждан, но тех, кто не получает социальную поддержку от государства. В частности, у индивидуальных предпринимателей и самозанятых в настоящее время также могут списываться все имеющиеся средства, что на мой взгляд совершенно недопустимо. Неприкосновенность минимального дохода граждан в размере величины прожиточного минимума должна быть гарантирована государством», - сказал Максим Георгиевич.

Источник: novosibirsk.er.ru