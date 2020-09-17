Арестовать виновных в катастрофе ТУ-154 с президентом 3 диспетчеров аэропорта решили в Польше

Место крушения Ту-154, разбившегося под Смоленском

Национальная прокуратура подала заявление о предварительном заключении трех инспекторов из аэропорта Смоленска, которые дежурили там в апреле 2010 года.

Следственная группа №1 Национальной прокуратуры обратилась в Окружной суд Варшавы-Мокотова с заявлением о временном аресте трех инспекторов, служивших в Северном аэропорту Смоленска в 2010 году, - сообщила в среду вечером пресс-секретарь Национальной прокуратуры Эва Бялик.

Это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном задержании следователей следователи смогут принять меры к их задержанию.

- Обвинения, предъявленные инспекторам, касаются умышленной авиакатастрофы, в результате которой погибло много людей, - сказала Эва Бялик.

Расследование Смоленской катастрофы

В рамках расследования, проводимого Следственной группой №1 Национальной прокуратуры, он неоднократно осматривал останки обломков, хранящиеся в районе аэропорта Смоленск-Северный. П.К. обратился в Российскую Федерацию для оказания юридической помощи, в том числе для объявления обвинений и допроса подозреваемых. Из нескольких десятков заявлений, поданных польской прокуратурой, российской стороной не были выполнены ключевые процессуальные действия.

В результате повторной проверки доказательств прокуратура установила, что система радиолокационной посадки, используемая на Смоленской диспетчерской, вышла из строя. Точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов перед диспетчерами. В результате большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, была ложной. Хотя диспетчеры не знали фактического местоположения самолета, они давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку.

Эти результаты явились результатом считывания самописцем П-500 с диспетчерской вышки в Смоленске, включая записи разговоров диспетчеров с пилотами самолета. Благодаря фоноскопическому анализу Бюро судебно-медицинских исследований Агентства внутренней безопасности стало возможным читать дополнительные предложения и слова и назначать отдельные утверждения конкретным людям. Прокуроры сравнили записи разговоров диспетчеров и экипажа с техническими данными о местоположении самолета в конкретное время, например, когда сообщения были получены с вышки. Среди прочего, на этом основании они пришли к выводу, что информация, предоставленная экипажу диспетчерами, была неверной.

Решение прокуратуры

Таким образом, в апреле 2017 года прокуратура вынесла постановления об изменении обвинений против российских контролеров полковника. Павел П. и майор. Виктор Р. - от непреднамеренного причинения катастрофы и доведения ее опасности до умышленного действия.

Прокуратура предположила, что подозреваемые - разрешив самолету снизиться и условно зайдя на посадку, - предвидели катастрофу и согласились на нее. Тогда же было предъявлено обвинение лейтенанту. Николай К., отдававший распоряжения летному менеджеру. В прошлом он был командиром аэродрома Смоленск Северный.

10 апреля 2010 года в результате крушения самолета Ту-154, на борту которого находилась делегация к 70-летию Катыни, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его жена Мария, высшее военное командование и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.

Источник: polskieradio.pl