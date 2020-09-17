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За разжигание розни между народами из-за мыться обуви в храме Калининграда пожалуется в Генпрокуратуру депутат

15:30 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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"Случившееся осквернение святыни наших соотечественников - ужасное событие. Остроты во все это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счет громких заголовков. Они попытались демонизировать чеченский народ", - написал Саралиев.

За разжигание розни между народами из за мыться обуви в храме Калининграда пожалуется в Генпрокуратуру депутат
Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.

Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, они сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины не являются чеченцами, а это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.

В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями. В калининградской епархии РПЦ рассказали, что надеются на извинения от других участников инцидента. В среду глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок молодых людей, уточнив, что все они являются уроженцами Дагестана.

"Случившееся в Калининграде осквернение святыни наших соотечественников - ужасное событие. Остроты во все это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счет громких заголовков. Они попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира", - написал Саралиев в своем Telegram-канале. По его мнению, подобные ситуации имели место в изданиях Znak.com, "Подъем" и других.

Он отметил, что чеченцев на этом видео не было, и все мусульманское сообщество возмущено тем, что на нем происходило.
"Я подготовил письмо в Генпрокуратуру РФ на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно "разжигания межнациональной розни" и нарушения закона о СМИ. Я не жду уголовного преследования, может быть, они просто поспешили, наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же Роскомнадзора. Искреннее надеюсь, что демонизация чеченского народа в СМИ прекратится", - подытожил парламентарий.

Источник: РИА Новости

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