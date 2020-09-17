Чему посвятить Новолуние 17 сентября, рассказал астролог Влад Росс

Не стоит сегодня проводить важные встречи.

В новолуние стоит отказаться от некоторых дел, поделился эксперт

Астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в сентябре наступит в четверг, 17 сентября, сообщает Главред.

Новолуние будет в 14:00, рассказал эксперт.

Собеседник предупредил, что 17 сентября будет сложным днем, и сказал, что не стоит делать.

По его словам, четверг лучше посвятить построению графика на месяц и планированию будущего.

Сентябрьское новолуние 2020 – от каких дел отказаться:

Не стоит начинать долгосрочные предприятия;

Не стоит проводить важные встречи.

Справка. Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.