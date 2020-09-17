"А тупых куда": Кривых, косых и жирных девушек отправлять на свалку посоветовал житель Бердска

-Вот все ищут красивых девушек. Красивых, худых. А куда девать всех неказистых, кривых, косых, жирных, в конце концов? - задал вопрос в группе «Подслушано Бердск» пользователь.
Антон Асташкин:
Елена Паниванова:
-Как хорошо нам, старым. Шарф связали, распустили и по новой, ничего не надо, "Ласковый май" включили и пошли 40 котов наглаживать.
Анастасия Иванова:
-А неказистых, кривых и прочих берут замуж, вот.
Наталья Сатдарова:
-Анастасия, знаю одну девушку. Она с детства кривая, косая. О наличии справки какой-то и о состоянии здоровья никогда не интересовалась, но и брат у нее такой же кривой и косой. И это не фигура речи, видимо, что-то есть в генах. Так вот, эта девица вышла замуж, сейчас уже третьего ждет. Увидела несколько дней назад в поликлинике ее с мужем и ребенком, прям не узнать, действительно очень похорошела, и муж такой приятный мужчина. Так что, каждый может счастье своё найти.
Анастасия Иванова:
Елена Ким:
-А мужской пол у нас, ну все, как из-под крыла дядьки Черномора!
Victoria Tarasova:
-Дело же не во внешности, конечно, играет роль, но это только первое время, а потом ценишь другие качества.
Варвара Жадченко:
-Естественный отбор, наверное. Хотя я не красотка, но продолжение рода есть, и дочь очень красивая вышла, да и муж красивый был. У меня даже как-то спросили: как так получилось, что у меня муж красивый, когда мы еще вместе были. Наверное, все же у каждого свое понятие красоты.
Дмитрий Яблонский:
Victoria Tarasova:
-Дмитрий, а ты думаешь в роддоме, все должны быть красивыми? Ну, укладка, макияж и так далее, да? Ты глупый, конечно.
Анастасия Иванова ответила Victoria:
-Victoria, можно в детскую поликлинику зайти.
-Victoria Tarasova:
Анастасия, я бы не сказала, что там все уродцы ходят, каждая красива по своему, конечно, бывают те, кто вообще себя запустил, но их малое количество, вы лучше на мужчин посмотрите, те что постарше, уже пузо в штаны не залазит, те, кто помладше, челки отращивают, у меня, блин, волосы короче. Зато девушек обсуждать, да, конечно, давайте.
-Анастасия Иванова:
Владимир Любимов:
-Очевидно, важнее вопрос: куда девать тупых?
Яна Зайчихина:
-Владимир, не заморачивайтесь за тупых, где оставили, там и ждать будут.
Макс Кравцов:
-Во власть.
Александр Велиев:
Катерина Якименко:
-Александр, ты уверен, что сам там не окажешься?
Юлия Король:
-И пусть достанутся они таким же неказистым мужичонкам. Аминь!
Макс Кравцов:
-Влюбиться в красивых проще, так же как и в более успешных, обеспеченных.
Таня Танкевич:
Макс Кравцов ответил Тане
-Таня, типа, чтобы душу разглядеть, нужно время. Внешний статус же вызывает симпатию сразу.
Влад Казанин:
-Каждой твари по паре, найдут такого же жирного, как я. 120 кг, 190 рост.
Даниил Бедрин:
-А еще ищут умных.
Михаил Дорохов:
Victoria Tarasova:
- Вот как раз такие косые, кривые замуж и выходят, и семьи у них крепкие.