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"А тупых куда": Кривых, косых и жирных девушек отправлять на свалку посоветовал житель Бердска

12:00 17.09.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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С ним не согласны: именно неказистые выходят замуж за красавчиков и имеют крепкие семьи.

А тупых куда: Кривых, косых и жирных девушек отправлять на свалку посоветовал житель Бердска
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Сюжет: Любовь. Секс. Измены
А тупых куда: Кривых, косых и жирных девушек отправлять на свалку посоветовал житель Бердска

"А тупых куда": Кривых, косых и жирных девушек отправлять на свалку посоветовал житель БердскаМирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом ПрилучнымЕщё 207 новостей

-Вот все ищут красивых девушек. Красивых, худых. А куда девать всех неказистых, кривых, косых, жирных, в конце концов? - задал вопрос в группе «Подслушано Бердск» пользователь.

Антон Асташкин:

-В галстук.

Елена Паниванова:
-Как хорошо нам, старым. Шарф связали, распустили и по новой, ничего не надо, "Ласковый май" включили и пошли 40 котов наглаживать.

Анастасия Иванова:
-А неказистых, кривых и прочих берут замуж, вот.

Наталья Сатдарова:
-Анастасия, знаю одну девушку. Она с детства кривая, косая. О наличии справки какой-то и о состоянии здоровья никогда не интересовалась, но и брат у нее такой же кривой и косой. И это не фигура речи, видимо, что-то есть в генах. Так вот, эта девица вышла замуж, сейчас уже третьего ждет. Увидела несколько дней назад в поликлинике ее с мужем и ребенком, прям не узнать, действительно очень похорошела, и муж такой приятный мужчина. Так что, каждый может счастье своё найти.

Анастасия Иванова:

-Наталья, красота в глазах смотрящего.

Елена Ким:
-А мужской пол у нас, ну все, как из-под крыла дядьки Черномора!

Victoria Tarasova:
-Дело же не во внешности, конечно, играет роль, но это только первое время, а потом ценишь другие качества.

Варвара Жадченко:
-Естественный отбор, наверное. Хотя я не красотка, но продолжение рода есть, и дочь очень красивая вышла, да и муж красивый был. У меня даже как-то спросили: как так получилось, что у меня муж красивый, когда мы еще вместе были. Наверное, все же у каждого свое понятие красоты.

Дмитрий Яблонский:

-Да ты в роддом зайди, увидишь, что какие только не беременеют.

Victoria Tarasova:
-Дмитрий, а ты думаешь в роддоме, все должны быть красивыми? Ну, укладка, макияж и так далее, да? Ты глупый, конечно.

Анастасия Иванова ответила Victoria:
-Victoria, можно в детскую поликлинику зайти.

-Victoria Tarasova:
Анастасия, я бы не сказала, что там все уродцы ходят, каждая красива по своему, конечно, бывают те, кто вообще себя запустил, но их малое количество, вы лучше на мужчин посмотрите, те что постарше, уже пузо в штаны не залазит, те, кто помладше, челки отращивают, у меня, блин, волосы короче. Зато девушек обсуждать, да, конечно, давайте.

-Анастасия Иванова:

Victoria, так и я про то, что любая, даже не самая красивая девушка, для кого-то красотка и любимая женщина, от которой заводят детей. Не на что тут обижаться.

Владимир Любимов:
-Очевидно, важнее вопрос: куда девать тупых?

Яна Зайчихина:
-Владимир, не заморачивайтесь за тупых, где оставили, там и ждать будут.

Макс Кравцов:
-Во власть.

Александр Велиев:

-Предлагаю выделить территорию за городом типа свалки и всех таких туда, если кому-то оттуда что-то понадобится, будут знать, где искать надо!

Катерина Якименко:
-Александр, ты уверен, что сам там не окажешься?

Юлия Король:
-И пусть достанутся они таким же неказистым мужичонкам. Аминь!

Макс Кравцов:
-Влюбиться в красивых проще, так же как и в более успешных, обеспеченных.

Таня Танкевич:

Макс, типа жирные и неказистые для тех, кто любит сложности?

Макс Кравцов ответил Тане
-Таня, типа, чтобы душу разглядеть, нужно время. Внешний статус же вызывает симпатию сразу.

Влад Казанин:
-Каждой твари по паре, найдут такого же жирного, как я. 120 кг, 190 рост.

Даниил Бедрин:
-А еще ищут умных.

Михаил Дорохов:

-Красота - понятие относительное.

Victoria Tarasova:
- Вот как раз такие косые, кривые замуж и выходят, и семьи у них крепкие.

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Красота в глазах смотрящего?

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