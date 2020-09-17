"Прочной, как скала" назвал отношения с Россией МИД Китая

Никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.

В МИД Китая заявили о "прочной как скала" сплоченности с Россией

Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.

"Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима. < ...> В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", - заявил глава МИД.

Он добавил, что это была первая личная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым после начала пандемии. По его словам, в ходе длительных переговоров стороны достигли консенсуса относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы.



"Мы опубликовал совместное заявление, в котором обозначили свою общую позицию практически по всем международным вопросам, Китай и Россия уже стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях", - напомнил Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что отдельные страны используют политику психологического террора, руководствуясь своими желаниями, вмешиваются во внутренние дела других стран, пытаются сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывают безопасность и стабильность вокруг двух стран.

"Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества", - заключил Ван И.

Переговоры министров иностранных дел России и Китая прошли 11 сентября в Москве на полях заседания Совета МИД ШОС. Сергей Лавров по их итогам заявил, что Москве чужда американская политика "дружить против" Пекина или кого-то еще, и отметил, что стороны намерены наращивать сотрудничество на международной арене.

Источник: РИА Новости