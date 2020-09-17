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Коров в центре не будет: Не разрешили строить сараи и выгуливать крупнорогатый скот депутаты жителям Бердска

15:00 17.09.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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У нас 49% города занимает частный сектор, вы ущемляете людей, - заявил депутат Сычев. У нас все-таки городской округ, напомнили ему другие.

Коров в центре не будет: Не разрешили строить сараи и выгуливать крупнорогатый скот депутаты жителям Бердска
Хотят разводить коров бердчане

На сессии совета депутатов Бердска народные избранники рассматривали правила землепользования и застройки города. 17 сентября прошла 38 сессия. По этому проекту поправку предложил депутат Николай Сычев.

- Ранее было два понятия - зона индивидуальной усадебной застройки и зона городского типа - теперь эту зону объединили в одну - зона ИЖС. И сразу выпало понятие, где разрешалось стройка сараев для скота и птиц. Теперь, кто имеет скотину уже не может развивать свое хозяйство. Он получается обременен, - подчеркнула Николай Федорович.

Сычев попросил дополнить проект поправкой для понятия жилой застройки разрешить пристройку для содержания скота. По этому вопросу выступила депутат Елена Белова. Она является заместителем председателя комитета по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью горсовета.

- У нас городской округ. То о чем вы говорите, у нас прописано, но действительно не попадает крупнорогатый скот. Но мы считаем что у нас Бердск округ городского типа. Сегодня еще есть поля для выгула, но со временем они будут застроены многоэтажными домами, - отметила Белова.

- Вы не забывайте, что у нас 49% города занимает частный сектор, вы ущемляете людей, - подчеркнул Сычев.

Но несмотря на его замечания большинством голосов приняли. Поправка была не принята - за нее проголосовало только 13 депутатов.

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