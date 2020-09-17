17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Аномальную жару предсказал в нескольких регионах России в ближайшие дни Вильфанд

14:45 17.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Где со дня на день станет очень тепло, узнайте.

% name% title
Аномальное тепло прогнозируется в нескольких регионах России в ближайшие дни

Температура будет выше нормы на 3-10 градусов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Приморье и Амурской области.
Аномально теплая погода ожидает жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области в ближайшее время. Температура в этих регионах будет выше нормы на 3-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень высокая температура, на 8-10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем. Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей - более чем. Это очень высокая температура", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, аномальное тепло в ближайшие дни прогнозируется в Приморском крае, Амурской области.

"В Приморье хорошая погода, показатели 24-25 градусов, в Амурской области - выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3-4 градуса", - отметил метеоролог.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите. чтобы жара вернулась?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вдохновленные Россией: Dolce & Gabbana выпустили новую коллекцию
15:51 17-09-2020
Вдохновленные Россией: Dolce & Gabbana выпустили новую коллекцию
БердскСухпайки для бедных: Попросила еду молодая мама без денег у волонтера Вадима Назимова в Бердске
15:45 17-09-2020
Сухпайки для бедных: Попросила еду молодая мама без денег у волонтера Вадима Назимова в Бердске
Как по ногам узнать, что сахар в крови повышен?
15:44 17-09-2020
Как по ногам узнать, что сахар в крови повышен?
БердскШок: В каких костюмах берет тест на COVID-19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото
15:43 17-09-2020
Шок: В каких костюмах берет тест на COVID-19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото
Скончлаись от коронавируса 144 россиянина за сутки на 17 сентября
15:34 17-09-2020
Скончлаись от коронавируса 144 россиянина за сутки на 17 сентября
+ 5762 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки на 17 сентября
15:32 17-09-2020
+ 5762 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки на 17 сентября
За разжигание розни между народами из-за мыться обуви в храме Калининграда пожалуется в Генпрокуратуру депутат
15:30 17-09-2020
За разжигание розни между народами из-за мыться обуви в храме Калининграда пожалуется в Генпрокуратуру депутат
38-летняя "ВИА-Гра" Надежда Мейхер похвасталась игривым боб каре
15:16 17-09-2020
38-летняя
Тюремный театр мечтает создать Ефремов
15:15 17-09-2020
Тюремный театр мечтает создать Ефремов
18 сентября 2020 года - День секретаря в России
15:14 17-09-2020
18 сентября 2020 года - День секретаря в России