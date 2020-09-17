Выборы нового спикера Горсовета Бердска отложили из-за отсутствия кандидата

Зампредседателя Горсовета Владимир Голубев уехал в Новосибирск по срочным партийным делам. Сегодня, 17 сентября, прошла 38-ая сессия Горсовета Бердска. Главный её вопрос — выборы спикера. Нынешний председатель Горсовета Валерий Бадьин стал депутатом Заксобрания и складывает с себя полномочия. На его должность будет баллотироваться его заместитель Владимир Голубев. Он присутствовал на открытии сессии в 9.00, а потом уехал в Новосибирск по срочным делам партии «Единая Россия». В его отсутствие депутаты рассмотрели все остальные вопросы, а выборы нового председателя отложили на 15.00. Кроме этого народные избранники распределили 23,7 млн рублей, поступившие из областного бюджета. Далее они запретили горожанам держать на территории усадьб крупный рогатый скот, приняв новые правила землепользования и застройки. Ещё депутаты внесли изменения в правила содержания домашних животных, отметив, что фактически их не исполняют. Подробнее о сессии читайте в ближайшее время.
Зампредседателя Горсовета Владимир Голубев уехал в Новосибирск по срочным партийным делам.
Сегодня, 17 сентября, прошла 38-ая сессия Горсовета Бердска. Главный её вопрос — выборы спикера. Нынешний председатель Горсовета Валерий Бадьин стал депутатом Заксобрания и складывает с себя полномочия. На его должность будет баллотироваться его заместитель Владимир Голубев. Он присутствовал на открытии сессии в 9.00, а потом уехал в Новосибирск по срочным делам партии «Единая Россия». В его отсутствие депутаты рассмотрели все остальные вопросы, а выборы нового председателя отложили на 15.00.
Кроме этого народные избранники распределили 23,7 млн рублей, поступившие из областного бюджета. Далее они запретили горожанам держать на территории усадьб крупный рогатый скот, приняв новые правила землепользования и застройки. Ещё депутаты внесли изменения в правила содержания домашних животных, отметив, что фактически их не исполняют.
Подробнее о сессии читайте в ближайшее время.