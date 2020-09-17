Зачем срочно уехал брат бизнесмена Голубева с сессии во время выбора спикера горсовета Бердска в Новосибирск, тайна раскрыта

Эта ситуация мне прям серпом по одному месту, - возмутился депутат Владимир Захаров. Возмущены были и другие народные избранники.

Заместителя спикера горсовета Бердска вызвали в Новосибирск с сессии

На сессии совета депутатов Бердска рассматривался вопрос о выборе спикера 17 сентября. Но во время сессии горсовета Владимира Голубева - заместителя спикера горсовета, вызвали в Новосибирск. Напомним, Валерий Бадьин пришёл на выборах в законодательное собрание Новосибирской области и должен снять себя полномочия.

- Поступил звонок от Андрея Парфенова, он срочно вызвал Владимира Голубева в Новосибирск. Есть предложение объявить перерыв, - сказал спикер Валерий Бадьин.

Также напомним, этот факт заставил остановить сессию, так как данный вопрос должен был вести именно он. Это возмутило многих депутатов. Депутат Владимир Захаров выразился:

- Эта ситуация мне прям серпом по одному месту, - возмутился Владимир Юрьевич.

Возмущены были и другие народные избранники. Зачем именно вызвали Голубева - никому не известно из депутатов, это осталось тайной.

кроме того, Валерий Бадьин не получил мандат в заксобрании региона:

- Я должен в течение 5-и дней предоставить справку о снятии полномочий. Пятый день будет завтра. Это – организационный вопрос. - сказал Бадьин.