Подробностей отравления и лечения Навального клиника не раскрыла. Также клиника ничего не сообщила о текущем состоянии политика.

Запрос от немецкого новостного портала «t-online.de» и ответ

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что берлинская клинике Charite вернула бизнесмену Евгению Пригожину сумму в один миллион рублей, которую он ранее перевел лечебному учреждению на лечение российского оппозиционера Алексея Навального

ОТВЕТ:

Уважаемый Lars Wienand, 7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charité 1 миллион рублей на лечение Навального. Всё это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил.

Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего по одной из следующих причин:

Первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться.

Подробности отравления и лечения Навального Charité не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем.

О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно. Напомним, что Евгений Викторович Пригожин – единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального. Ранее Пригожин заявлял, что отправил эти деньги, так как Навальный должен ему большую сумму и поэтому нужен живым.







Источник: vk.com/concordgroup_official