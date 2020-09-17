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Вернула 1 млн рублей на лечение Навального клиника Charite Евгению Пригожину

12:30 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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Подробностей отравления и лечения Навального клиника не раскрыла. Также клиника ничего не сообщила о текущем состоянии политика.

Вернула 1 млн рублей на лечение Навального клиника Charite Евгению Пригожину
Запрос от немецкого новостного портала «t-online.de» и ответ

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что берлинская клинике Charite вернула бизнесмену Евгению Пригожину сумму в один миллион рублей, которую он ранее перевел лечебному учреждению на лечение российского оппозиционера Алексея Навального

ОТВЕТ:
Уважаемый Lars Wienand, 7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charité 1 миллион рублей на лечение Навального. Всё это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил.

Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего по одной из следующих причин:
Первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться.

Подробности отравления и лечения Навального Charité не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем.

О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно. Напомним, что Евгений Викторович Пригожин – единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального. Ранее Пригожин заявлял, что отправил эти деньги, так как Навальный должен ему большую сумму и поэтому нужен живым.

Вернула 1 млн рублей на лечение Навального клиника Charite Евгению Пригожину
Вернула 1 млн рублей на лечение Навального клиника Charite Евгению Пригожину
Вернула 1 млн рублей на лечение Навального клиника Charite Евгению Пригожину

Вернула 1 млн рублей на лечение Навального клиника Charite Евгению Пригожину

Источник: vk.com/concordgroup_official

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