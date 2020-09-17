Вернула 1 млн рублей на лечение Навального клиника Charite Евгению Пригожину

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что берлинская клинике Charite вернула бизнесмену Евгению Пригожину сумму в один миллион рублей, которую он ранее перевел лечебному учреждению на лечение российского оппозиционера Алексея Навального
ОТВЕТ:
Уважаемый Lars Wienand, 7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charité 1 миллион рублей на лечение Навального. Всё это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил.
Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего по одной из следующих причин:
Первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться.
Подробности отравления и лечения Навального Charité не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем.
О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно. Напомним, что Евгений Викторович Пригожин – единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального. Ранее Пригожин заявлял, что отправил эти деньги, так как Навальный должен ему большую сумму и поэтому нужен живым.
Источник: vk.com/concordgroup_official