38-летняя "ВИА-Гра" Надежда Мейхер похвасталась игривым боб каре

В то время длинноволосая брюнетка поразила публику не только своим вокальным и танцевальным талантом, но и запоминающейся внешностью.
После завершения карьеры в группе, Надежда не только сменила род деятельности, но и кардинально поменяла стиль. В первую очередь она изменила прическу и сделала модную стрижку боб каре. В разные годы она была то длинной, то короткой, то с челкой, то без, но каждый раз выглядела очень эффектно. А все благодаря идеальным укладкам.
16 сентября, Надежда Мейхер опубликовала новое фото, где в очередной раз продемонстрировала свою стильную стрижку. На фотографии, сделанной в салоне автомобиля, Мейхер позирует в серой футболке с принтом. На ней легкий макияж и модная прическа с игривыми кудряшками.
Источник: clutch.ua