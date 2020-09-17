17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

38-летняя "ВИА-Гра" Надежда Мейхер похвасталась игривым боб каре

15:16 17.09.2020 Фото: instagram.com
0

Надежду Мейхер до сих пор считают самой эффектной участницей группы ВИА-Гра.

% name% title
Популярная певица очаровала игривой прической

В то время длинноволосая брюнетка поразила публику не только своим вокальным и танцевальным талантом, но и запоминающейся внешностью.

После завершения карьеры в группе, Надежда не только сменила род деятельности, но и кардинально поменяла стиль. В первую очередь она изменила прическу и сделала модную стрижку боб каре. В разные годы она была то длинной, то короткой, то с челкой, то без, но каждый раз выглядела очень эффектно. А все благодаря идеальным укладкам.

16 сентября, Надежда Мейхер опубликовала новое фото, где в очередной раз продемонстрировала свою стильную стрижку. На фотографии, сделанной в салоне автомобиля, Мейхер позирует в серой футболке с принтом. На ней легкий макияж и модная прическа с игривыми кудряшками.

Стоит отметить, что выглядела Надежда на снимке очень эффектно, и стильная стрижка здесь сыграла не последнюю роль.

Источник: clutch.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нравится Мейхер? Кого из "ВИА-Гры" любили больше всего?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вдохновленные Россией: Dolce & Gabbana выпустили новую коллекцию
15:51 17-09-2020
Вдохновленные Россией: Dolce & Gabbana выпустили новую коллекцию
БердскСухпайки для бедных: Попросила еду молодая мама без денег у волонтера Вадима Назимова в Бердске
15:45 17-09-2020
Сухпайки для бедных: Попросила еду молодая мама без денег у волонтера Вадима Назимова в Бердске
Как по ногам узнать, что сахар в крови повышен?
15:44 17-09-2020
Как по ногам узнать, что сахар в крови повышен?
БердскШок: В каких костюмах берет тест на COVID-19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото
15:43 17-09-2020
Шок: В каких костюмах берет тест на COVID-19 спецбригада скорой помощи в Бердске. Смотрите фото
Скончлаись от коронавируса 144 россиянина за сутки на 17 сентября
15:34 17-09-2020
Скончлаись от коронавируса 144 россиянина за сутки на 17 сентября
+ 5762 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки на 17 сентября
15:32 17-09-2020
+ 5762 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки на 17 сентября
За разжигание розни между народами из-за мыться обуви в храме Калининграда пожалуется в Генпрокуратуру депутат
15:30 17-09-2020
За разжигание розни между народами из-за мыться обуви в храме Калининграда пожалуется в Генпрокуратуру депутат
38-летняя "ВИА-Гра" Надежда Мейхер похвасталась игривым боб каре
15:16 17-09-2020
38-летняя
Тюремный театр мечтает создать Ефремов
15:15 17-09-2020
Тюремный театр мечтает создать Ефремов
18 сентября 2020 года - День секретаря в России
15:14 17-09-2020
18 сентября 2020 года - День секретаря в России