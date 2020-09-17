Уйдет ли мэр Бердска Евгений Шестернин в депутаты заксобрания, узнаем 21 сентября 2020

Не раньше 21 сентября станет известно, вошел ли мэр Бердска Евгений Шестернин в состав законодального собрания Новосибирской области. В это день облизибрком окончательно сформирует списки с учетом отказников. Партийцы, вошедшие в списки по единому областному округу, до следующего понедельника должны написать заявление об отказе от депутатского мандата, если они сделают такое решение.
Например, в партсписке «Единой России» (см. ниже), который накануне утвердила региональная избирательная комиссия, есть фамилии губернатора, депутатов Госдумы, избранных мэров, которые однозначно не променяют нынешние должности на место в заксобрании. И их мандат перейдет другим претендентам на депутатство, участвовавших в выборах 13 сентября 2020.
Среди них был и глава Бердска Евгений Шестернин. Он, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», баллотировался под номером один от территориальной группы по округу №16, который охватывает большую бердскую территорию. У мэра есть большой шанс заменить отказников, но пока это нельзя утверждать 100-процентно. Система перераспределения голосов утверждена законодательно.
- До 21 сентября мы будем регистрировать всех тех, кто к тому моменту откажется, напишет заявление, и мы передадим мандат. То есть в этот день мы регистрируем окончательный список депутатов законодательного собрания, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 17 сентября секретарь облизбиркома Наталья Кошкина. - Кто-то из избранных по списку депутатов откажется, и мы передадим мандат другому, следующему по очереди.
И в этом случае желание партии видеть того или иного человека в заксобрании уже не может повлиять на окончательный состав депутатского корпуса.
- Есть областной список кандидатов в депутаты законодательного собрания по единому округу, где есть общеобластная часть и территориальные группы. Одномандатники уже получили мандаты, победив на выборах. По территориальным списочным группам, если кто-то отказывается, например, Травников, то его мандат передают следующей территориальной группе, которая не получила мандат. Таковы правила распределения мандатов, в законе есть такая статья. И мы распределяем в соответствии с этой методикой, - пояснила Наталья Павловна.
Но изменения в составе депутатского корпуса, по ее словам, возможны и после утверждения окончательных списков. Разные бывают жизненные ситуации. Но на данный момент секретарь облизбиркома не готова сказать, есть ли шанс у Евгения Шестернина однозначно получить депутатский мандат:
- Мы пока не смотрели по территориальным группам, пока принимаем заявления об отказе. Уже есть такие. Распределять будем позже. Пока не могу ничего сказать по Шестернину. Давайте дождемся 21 сентября, когда будет заседание комиссии по регистрации кандидатов в качестве депутатов, которые точно прошли в законодательное собрание.
Впрочем, из территориальной группы №16 от «Единой России» прошла в региональный парламент по одномандатному округу Зоя Родина, директор бердского лицея №6. Поэтому, возможно, что освободившиеся места отказников больше не достанутся Бердску.
Стоит напомнить, что полномочия мэра Бердска у Евгения Шестернина истекают в конце ноября 2020 года. На это время назначат "выборы" главы города. И действующий мэр вполне может пойти на второй срок, если его желание совпадет с позицией губернатора, который представляет кандидата, и если Евгений Анатольевич снова выиграет в конкурсе на должность градоначальника. Но он для начала должен захотеть остаться в Бердске.
Территориальная группа №16 (избирательный округ №16):
2. Родина Зоя Николаевна
3. Арутюнов Борис Павлович
4. Назаренко Ольга Ростиславовна
Выпасть из утвержденного общеобластного партийного списка единороссов (см. ниже) могут:
Травников Андрей Александрович — губернатор Новосибирской области,
Карелин Александр Александрович — депутат Госдумы,
Красников Николай Григорьевич — вновь избранный мэр Кольцова,
Асанцев Дмитрий Владимирович — спикер горсовета Новосибирска.
Список депутатов, избранных в Законодательное Собрание Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:
Округ № 1
Панфёров Андрей Борисович
Округ № 2
Умербаев Игорь Равильевич
Округ № 3
Округ № 4
Иванинский Олег Иванович
Округ № 5
Кулинич Александр Андреевич
Округ № 6
Иваков Василий Викторович
Округ № 7
Округ № 8
Морозов Александр Владимирович
Округ № 9
Шпикельман Александр Михайлович
Округ № 10
Сичкарёв Валентин Викторович
Округ № 11
Округ № 12
Бадьин Валерий Георгиевич
Округ № 13
Шимкив Андрей Иванович
Округ № 14
Мороз Иван Григорьевич
Округ № 15
Округ № 16
Родина Зоя Николаевна
Округ № 17
Гришунин Игорь Федорович
Округ № 18
Юданов Анатолий Васильевич
Округ № 19
Округ № 20
Быков Виталий Евгеньевич
Округ № 21
Антонов Константин Александрович
Округ № 22
Поляков Илья Леонидович
Округ № 23
Округ № 24
Илюхин Вячеслав Викторович
Округ № 25
Сидоренко Иван Леонидович
Округ № 26
Пак Вениамин Александрович
Округ № 27
Округ № 28
Червов Валерий Дмитриевич
Округ № 29
Козловский Дмитрий Анатольевич
Округ № 30
Новоселов Яков Борисович
Округ № 31
Округ № 32
Макаров Дмитрий Александрович
Округ № 33
Смышляев Евгений Валерьевич
Округ № 34
Конько Сергей Григорьевич
Округ № 35
Округ № 36
Андреев Алексей Алексеевич
Округ № 37
Федорук Михаил Петрович
Округ № 38
Агеенко Вадим Алексеевич
Список кандидатов по единому областному избирательному округу:
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Травников Андрей Александрович
Карелин Александр Александрович
Кушнир Виктор Васильевич
Покровский Евгений Николаевич
Гайдук Сергей Александрович
Субботин Денис Викторович
Барсуков Александр Филиппович
Ильенко Валерий Павлович
Мамедов Майис Пирвердиевич
Николаев Федор Анатольевич
Асанцев Дмитрий Владимирович
Красников Николай Григорьевич
Терепа Александр Григорьевич
Кошкин Юрий Алексеевич
Диденко Ирина Валериевна
Жуков Анатолий Васильевич
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бизяева Галина Григорьевна
Аверкин Александр Александрович
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Локоть Анатолий Евгеньевич
Козлов Александр Александрович
Любавский Андрей Валерьевич
Рафаелян Ашот Вардкесович
Анисимов Владимир Александрович
Кальченко Сергей Владимирович
РЕНГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубанов Анатолий Анатольевич
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО – ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Жириновский Владимир Вольфович
Щербак Александр Александрович
Суворов Олег Геннадьевич
Казаков Роман Антонович
Александрова Анастасия Анатольевна
Лебедев Евгений Владимирович
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Карасева Дарья Николаевна
Мурзин Роман Александрович
Левшенков Сергей Владимирович