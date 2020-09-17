Уйдет ли мэр Бердска Евгений Шестернин в депутаты заксобрания, узнаем 21 сентября 2020

Шансы градоначальника сменить кресло главы на депутатский мандат зависят от того, сколько единороссов, вошедших в общеобластной список, откажутся от места в региональном парламенте. Смотрите списки избранных.

Мэр Бердска Евгений Шестернин имеет шанс попасть в законодательное собрание Новосибирской области

Не раньше 21 сентября станет известно, вошел ли мэр Бердска Евгений Шестернин в состав законодального собрания Новосибирской области. В это день облизибрком окончательно сформирует списки с учетом отказников. Партийцы, вошедшие в списки по единому областному округу, до следующего понедельника должны написать заявление об отказе от депутатского мандата, если они сделают такое решение.

Например, в партсписке «Единой России» (см. ниже), который накануне утвердила региональная избирательная комиссия, есть фамилии губернатора, депутатов Госдумы, избранных мэров, которые однозначно не променяют нынешние должности на место в заксобрании. И их мандат перейдет другим претендентам на депутатство, участвовавших в выборах 13 сентября 2020.

Среди них был и глава Бердска Евгений Шестернин. Он, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», баллотировался под номером один от территориальной группы по округу №16, который охватывает большую бердскую территорию. У мэра есть большой шанс заменить отказников, но пока это нельзя утверждать 100-процентно. Система перераспределения голосов утверждена законодательно.

- До 21 сентября мы будем регистрировать всех тех, кто к тому моменту откажется, напишет заявление, и мы передадим мандат. То есть в этот день мы регистрируем окончательный список депутатов законодательного собрания, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 17 сентября секретарь облизбиркома Наталья Кошкина. - Кто-то из избранных по списку депутатов откажется, и мы передадим мандат другому, следующему по очереди.

И в этом случае желание партии видеть того или иного человека в заксобрании уже не может повлиять на окончательный состав депутатского корпуса.

- Есть областной список кандидатов в депутаты законодательного собрания по единому округу, где есть общеобластная часть и территориальные группы. Одномандатники уже получили мандаты, победив на выборах. По территориальным списочным группам, если кто-то отказывается, например, Травников, то его мандат передают следующей территориальной группе, которая не получила мандат. Таковы правила распределения мандатов, в законе есть такая статья. И мы распределяем в соответствии с этой методикой, - пояснила Наталья Павловна.

Но изменения в составе депутатского корпуса, по ее словам, возможны и после утверждения окончательных списков. Разные бывают жизненные ситуации. Но на данный момент секретарь облизбиркома не готова сказать, есть ли шанс у Евгения Шестернина однозначно получить депутатский мандат:

- Мы пока не смотрели по территориальным группам, пока принимаем заявления об отказе. Уже есть такие. Распределять будем позже. Пока не могу ничего сказать по Шестернину. Давайте дождемся 21 сентября, когда будет заседание комиссии по регистрации кандидатов в качестве депутатов, которые точно прошли в законодательное собрание.

Впрочем, из территориальной группы №16 от «Единой России» прошла в региональный парламент по одномандатному округу Зоя Родина, директор бердского лицея №6. Поэтому, возможно, что освободившиеся места отказников больше не достанутся Бердску.

Стоит напомнить, что полномочия мэра Бердска у Евгения Шестернина истекают в конце ноября 2020 года. На это время назначат "выборы" главы города. И действующий мэр вполне может пойти на второй срок, если его желание совпадет с позицией губернатора, который представляет кандидата, и если Евгений Анатольевич снова выиграет в конкурсе на должность градоначальника. Но он для начала должен захотеть остаться в Бердске.

Территориальная группа №16 (избирательный округ №16):



1. Шестернин Евгений Анатольевич2. Родина Зоя Николаевна3. Арутюнов Борис Павлович4. Назаренко Ольга Ростиславовна

Выпасть из утвержденного общеобластного партийного списка единороссов (см. ниже) могут:

Травников Андрей Александрович — губернатор Новосибирской области,

Карелин Александр Александрович — депутат Госдумы,

Красников Николай Григорьевич — вновь избранный мэр Кольцова,



Жуков Анатолий Васильевич — депутат Госдумы,Асанцев Дмитрий Владимирович — спикер горсовета Новосибирска.

Список депутатов, избранных в Законодательное Собрание Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:

Округ № 1

Панфёров Андрей Борисович

Округ № 2

Умербаев Игорь Равильевич

Округ № 3



Лаптев Владимир ВасильевичОкруг № 4Иванинский Олег ИвановичОкруг № 5Кулинич Александр АндреевичОкруг № 6Иваков Василий ВикторовичОкруг № 7Подойма Олег НиколаевичОкруг № 8Морозов Александр ВладимировичОкруг № 9Шпикельман Александр МихайловичОкруг № 10Сичкарёв Валентин ВикторовичОкруг № 11Лотфуллина Ильгиза РафиковнаОкруг № 12Бадьин Валерий ГеоргиевичОкруг № 13Шимкив Андрей ИвановичОкруг № 14Мороз Иван ГригорьевичОкруг № 15Тырина Елена НиколаевнаОкруг № 16Родина Зоя НиколаевнаОкруг № 17Гришунин Игорь ФедоровичОкруг № 18Юданов Анатолий ВасильевичОкруг № 19Мочалин Николай АндреевичОкруг № 20Быков Виталий ЕвгеньевичОкруг № 21Антонов Константин АлександровичОкруг № 22Поляков Илья ЛеонидовичОкруг № 23Калиниченко Александр ВикторовичОкруг № 24Илюхин Вячеслав ВикторовичОкруг № 25Сидоренко Иван ЛеонидовичОкруг № 26Пак Вениамин АлександровичОкруг № 27Подгорный Евгений АнатольевичОкруг № 28Червов Валерий ДмитриевичОкруг № 29Козловский Дмитрий АнатольевичОкруг № 30Новоселов Яков БорисовичОкруг № 31Яковлев Роман БорисовичОкруг № 32Макаров Дмитрий АлександровичОкруг № 33Смышляев Евгений ВалерьевичОкруг № 34Конько Сергей ГригорьевичОкруг № 35Козлов Александр ПетровичОкруг № 36Андреев Алексей АлексеевичОкруг № 37Федорук Михаил ПетровичОкруг № 38Агеенко Вадим Алексеевич

Список кандидатов по единому областному избирательному округу:

НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Травников Андрей Александрович

Карелин Александр Александрович

Кушнир Виктор Васильевич

Покровский Евгений Николаевич

Гайдук Сергей Александрович

Субботин Денис Викторович

Барсуков Александр Филиппович



Титков Сергей НиколаевичИльенко Валерий ПавловичМамедов Майис ПирвердиевичНиколаев Федор АнатольевичАсанцев Дмитрий ВладимировичКрасников Николай ГригорьевичТерепа Александр ГригорьевичКошкин Юрий АлексеевичСудариков Денис ВалентиновичДиденко Ирина ВалериевнаЖуков Анатолий Васильевич

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бизяева Галина Григорьевна

Аверкин Александр Александрович

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Локоть Анатолий Евгеньевич



Карпов Владимир ЯковлевичКозлов Александр АлександровичЛюбавский Андрей ВалерьевичРафаелян Ашот ВардкесовичАнисимов Владимир АлександровичКальченко Сергей Владимирович

РЕНГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Кубанов Анатолий Анатольевич



Аксёненко Александр Сергеевич

НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО – ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

Жириновский Владимир Вольфович

Щербак Александр Александрович

Суворов Олег Геннадьевич

Казаков Роман Антонович

Александрова Анастасия Анатольевна

Лебедев Евгений Владимирович

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Карасева Дарья Николаевна

Мурзин Роман Александрович

Левшенков Сергей Владимирович