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Мужчина 65 ет и женщина 69 лет скончались от COVID-19 за сутки на 17 сентября в Новосибирской области

12:46 17.09.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Мужчина 65 ет и женщина 69 лет скончались от COVID 19 за сутки на 17 сентября в Новосибирской области
Еще 96 человек с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 17 сентября в регионе зафиксировано 12 307 случаев COVID-19 (+47 за минувшие сутки), в том числе 729 детей. 11 112 пациентов выздоровели (+96 за сутки).

Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 403 человека.

В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 946.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 414 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 475 838 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, для 40 480 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 647 обращений, госпитализированы 36 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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