Новые реалии: когда бердским школьникам нужна медсправка?
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Новые реалии: когда бердским школьникам нужна медсправка?

12:34:079/17/2020
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Наряду со множеством проблем, свалившихся на головы родителей с началом нового учебного года, появилась и ещё одна: в школах их предупредили, что даже за один пропущенный день занятий ученик теперь должен предоставить учителю справку от врача.

Это справедливо, если ребёнок пропустил уроки по болезни. А если просто проспал? Законно ли в таком случае гнать его за медицинской справкой? Что по этому поводу говорят учители, врачи и авторы нововведения?

— Об этом новшестве нам объявили на родительском собрании, а мы до сих пор не понимаем, к чему такие сложности, — недоумевают папы и мамы. — Зачем лишний раз подвергать опасности детей? В детских поликлиниках городской больницы нет отдельных кабинетов для выдачи справок здоровым детям, получить их можно, лишь попав на приём к педиатрам. А вы посмотрите, что творится возле кабинетов врачей! Столпотворение и давка. Бердчане берут их штурмом.

— В одной очереди приёма ожидают и больные, и здоровые дети, — продолжают возмущаться родители. — ОРВИ или того хуже — коронавирус можно подцепить именно во время похода в больницу. О каких мерах профилактики мы говорим в данной ситуации?! Неужели вопрос со справками для детей, которые остались дома всего на один день, к примеру, из-за расстройства желудочно-кишечного тракта нельзя решить иным путём?

— Учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией, дети, даже пропустив один школьный день, должны прийти в учебное заведение со справкой, — сообщила в интервью «Свидетелю» # Ирина Ткаченко, # заведующая педиатрическими участками ЦГБ. — Для её получения не нужно выстаивать огромную очередь. Если ребенок болел, значит, он уже был на приёме у доктора, и тот назначил дату и время повторного приёма. Приходите в назначенный час, и вам не придётся брать штурмом кабинет врача.

Если ребёнок пропустил всего один учебный день из-за расстройства системы ЖКТ, он всё равно болел — значит, нужен осмотр доктора, а затем справка. В этом случае в день недомогания вашего чада советую обратиться в кабинет неотложной помощи. Там ребёнка осмотрят и решат, что делать дальше. Не обратились в поликлинику во время болезни – справку придётся взять в порядке живой очереди. Иначе в школу вашего ученика не примут.

Без фанатизма!

Требование предъявлять справку даже после одного пропущенного дня занятий врачи объясняют инструкцией, «спущенной» Роспотребнадзором. Но, как выяснилось, такой инструкции в природе не существует.

Понятное дело, что медики, уже изрядно устав от всей этой борьбы с коронавирусом, постоянно подстраховываются и все предписания Роспотребнадзора, которые носят рекомендательный характер воспринимают как руководство к действию.

Между тем в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Новосибирской области, а также в территориальном отделе Роспотребнадзора «Свидетелю» сообщили, что в каждой ситуации разбираться нужно сугубо индивидуально.

Начнём с того, что в нормах СанПиНа на сегодняшний день нет никаких изменений. Чёрным по белому в санитарно-эпидемиологических правилах прописано: «справку о состоянии здоровья ученика необходимо предоставить только после перенесенного им заболевания».

— Педагогам надо выяснить у родителей, почему ребёнок не пришёл в школу, — сообщили специалисты отдела эпидемиологического надзора регионального ведомства. – Причём не постфактум, когда он уже явился на уроки, а в первый же день его отсутствия. Классные руководители должны вести ежедневный мониторинг: нет с утра в классе школьника, тут же позвонить родителям и выяснить причину. А может, он на картошку с родителями поехал или элементарно проспал? Подчёркиваем! В этом случае справка не нужна.

Если же ребёнок даже в течение одного дня чувствовал недомогание: его вырвало, был жидкий стул, болела голова, нужен осмотр врача, а после выздоровления — справка.

— Вывод: поехал на картошку – медсправку в школу брать не нужно; заболел, налицо клиническая симптоматика – справка обязательна, — резюмировали специалисты Роспотребнадзора.

Разный подход

К слову сказать, в школах Бердска требования, касающиеся справок, разнятся.

В ряде образовательных учреждений после одного дня пропуска они обязательны, в других для допуска ребёнка к занятиям достаточно объяснительной записки от родителей.

— Не надо доводить ситуацию до абсурда и фанатизма, — говорят более демократичные руководители школ. – Конкретных указаний свыше по этому поводу не было, а раз так, то зачем лишний раз кошмарить родителей и детей?

Если у вас возникли «школьные» вопросы, звоните в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области: «горячая линия» — 8-800-350-5060; 8(383)220-42-85 (в рабочие дни).

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (круглосуточно).

Отдел эпидемиологического надзора: 8(383)220-22-88.

По вопросам горячего питания в начальных классах звоните в управление образования Бердска: 8 (383 41) 2-11-82.

Источник: svidetel24.info

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