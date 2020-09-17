Что категорически запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: О чем стоит молиться святой

Обязательно нужно помолиться в праздник Богородице за здоровье детей и матерей. Если в доме еще нет ребенка и с зачатием возникают трудности, обязательно просят Пречистую Деву Марию помочь.

Рождество Богородицы всегда отмечается в один и тот же день

Рождество Богородицы в 2020 году выпадает на понедельник – 21 сентября. В отличие от некоторых православных праздников с меняющимися датами, Рождество Богородицы всегда отмечается в один и тот же день.

Интересно, что церковный годовой круг заканчивается и начинается двунадесятыми праздниками, посвященными двум главным событиям жизни Богородицы: рождению и смерти. Рождеством открывается череда праздников церковного года, Успением – заканчивается.

Что можно делать



Многих интересует, можно ли играть свадьбу в этот праздник. Ответ – да. Более того, Богородицу считают покровительницей домашнего очага и женского счастья. Если свадьба приходится на 21 сентября, это будет дополнительный оберег для создания крепкого союза.

Обязательно нужно помолиться в праздник Богородице за здоровье детей и матерей. Если в доме еще нет ребенка и с зачатием возникают трудности, обязательно просят Пречистую Деву Марию помочь. Мария услышит призывы о помощи и поспособствует решению трудностей.

Можно сходить в церковь и поставить свечку за всю семью, чтобы жить в здравии и спокойствии.

В этот праздник принято радоваться. Все верующие благодарят Деву Марию за Иисуса. В этот торжественный день священники облачаются в праздничные одежды и молятся вместе с прихожанами во славу Богоматери.

Что нельзя делать в этот день

В День Рождения Прародительницы Божией воспрещается:

— сквернословить и ругаться с близкими, кричать на детей;

— злоупотреблять алкоголем;

— грубить и обижать родителей, стариков;

— выполнять тяжелую работу;

— устраивать пышные празднества с алкоголем.

Приметы и традиции

Так как на Руси все церковные праздники переплелись со славянскими, на Рождение Богородицы отмечали наступление осенней поры – Осенины. С полей уже собрали большую часть урожая и благодарили Господа и природу за него.

Для молодых девушек это время приходилось на проведение посиделок. На них звали будущих женихов, поили чаем с угощениями, а парни сватались.

Если нищие или прокаженные просят милостыню, нужно дать им немного денег. Отказ может грозить для женщины бесплодием или неудачами в семейной жизни.

В День Рождения Богородицы старались сжигать весь хлам в доме. Считалось, что это убирает дурной сглаз.

Примет на Осенину было много. Все они в основном связаны с наступлением осени и подготовкой к зиме:

— 21 ceнтябpя нaблюдaли зa пoгoдoй. Если день стоит теплый, зима тоже будет хорошей;

— нужно муху или мошку закопать в землю – насекомые кусать не будут;

— если есть роса на траве – значит заморозки близятся;

— если звезд на небе не видно – зима будет холодной;

— если ветер дует в этот день, значит мало снега будет в зимнюю пору.

Источник: ysia.ru