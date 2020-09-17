Дети алкашей-сапожников и безродные бомжи: Как выживают на пенсию обнищавшие россияне. Россия не Монако?

Достойная пенсия - утопия?

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» публиковала правдивые истории о том, как реальные люди, в том числе и бердчане, выживают, выйдя на пенсию. Разгорелись жаркие дебаты по поводу мизерного размера пенсий и «законного» повышения пенсионного возраста.

Равнодушных к материалу не осталось. Читатели-комментаторы буквально разделились на группы по убеждениям, отвечая на вопрос редакции «Как жить достойно на пенсии - копить с рождения?». Только о том, чтобы копить никто не обмолвился. Понятно, не вариант...

Общество с ограниченной ответственностью

Аноним, 08 сентября

Будет еще хуже если результаты выборов будут такие же!

Гость, 08 сентября

С пеной у рта орали, что с 2018 года, ежегодно будут добавлять по 1000 рублей, в течение 12 лет. Где? Ведь записи есть...

Аноним 08 сентября

НВР:

Люди перестаньте "сопли размазывать", сами виноваты, когда приходите на избирательный участок

со словами "А кто, кроме Путина?" Ведь вы его выбрали в 2018г и он вам продлил срок выхода на пенсию, а по сути отобрал деньги. Сейчас выборы и вы опять выберете ЕР, которая вам свалку приготовила. Когда появятся мозги,тогда может быть и жить будете лучше.

Аноним, 08 сентября

Люди в нашей стране никого не выбирают, народ в нашей стране ничего не значит. Так, пыль и тля, особенно когда уже работать не в силах, то вообще - пустое место. Да и страны то нет, а есть общество с ограниченной ответственностью.

Кто не работает, тот ест!

Аноним, 08 сентября

Мама просто работала всю жизнь не на самой большой зарплате. Главное - стаж. Теперь говорит: "Зачем я (дочь) ей нужна?" Пенсия около 24 т.р. (84 года). Не работали - ваши проблемы.

Аноним, 08 сентября

Это она на пенсию еще в СССР вышла.

Ты лучше про свою пенсию расскажи или расскажешь, сколько проработала и насколько больше накопительной от страховой.

Аноним, 08 сентября

На пути к "коммунизму" ни кто кормить не обещал! (из анекдота). Если правду-матку резать, то пенсия есть способ не сдохнуть. Пока есть силы, нужно работать.

Аноним, 08 сентября

Пенсия 10 т.руб, вот продолжаю работать. За все заплати и что останется на жизнь?

Аноним, 09 сентября

И это не социальная пенсия, размер которой достигает 9400. "Кто не работает- тот ест"

Россия — не Монако

Аноним, 08 сентября



НВР:Тем, кто уходит на пенсию сейчас нельзя жаловаться на свое нищенское существование. Это мы, своими одобрямсами во времена СССР готовили крах страны. Мы, кому своя "хата с краю" была важнее всего, допустили эту нищету. Мы, повторявшие как мантру: "А что от нас зависит?", теперь жалуемся на плоды своего безразличия.20-миллионная партия коммуняк, единовластная правительница в стране, рукоплескала до онемения отбивая ладошки, своему убогому и умственно неполноценному чучелу-вождю, восхищалась жестокостью отца народов и юродством великого кукурузника, кланялась мумии того, кто презирал эту страну и фактически принес ее в жертву идее всемирного торжества коммунизма, трупу, выставленному на всеобщий позор. Мы, до сих пор оправдывающие убийство невинных детей, геноцид казачества, виновников организаторов голода, унесшего миллионы жизней сельских тружеников, мы, кто задорно пел о своем железном моторе вместо сердца и искренне верившие, что "соберем, посеем и вспашем" - это и есть мудрость крестьянства... что мы сейчас требуем? Теперь все становиться на своё место, последовательность событий не нарушишь глупостью. Было время сеять, теперь пришло время жать. Терпите, уже немного осталось, скоро останется ответить на один последний вопрос Тому, Кому соврать не удастся: "Ты кто? Не знаю тебя..."

Аноним, 08 сентября

Пафосно. Тьфу! Говори проще и люди к тебе потянутся.

Аноним, 08 сентября

Просто уже было. Настолько просто, что все боготворили, когда самой большой и самой богатой страной мира стали управлять дети алкашей-сапожников, безродных бомжей. Пора уже понять, что не все так просто. Россия не Монако.