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Муж развелся с женой и получил страшное предупреждение от анонима

16:50 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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Записка пришла в конверте, где был обратный адрес, который в итоге оказался фальшивым.

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Муж развелся с женой и получил неожиданное предостережение от анонима

Пользователь Reddit под ником Bradt1977 рассказал, что спустя год после развода с женой он получил анонимную записку с предупреждением о неверности его бывшей супруги.

В записке говорится, что супруга пользователя форума изменяла ему два года с другом анонима, который не знал, что она замужем. Кроме того, в письме отмечается, что любовник экс-супруги автора поста сожалеет об этом.
В комментариях к публикации пользователи форума предположили, что записку мог написать кто-то из друзей Bradt1977. Однако некоторые юзеры посчитали, что не нужно реагировать на послание, так как мужчина уже развелся.

Позднее Bradt1977 в комментариях рассказал, что записка пришла в конверте, где был обратный адрес, который в итоге оказался фальшивым. Он отметил, что у них с супругой есть дочь, поэтому полностью вычеркнуть женщину из своей жизни он не может.
По его словам, увидеть подобную записку для него было шоком. Сейчас мужчина размышляет о том, чтобы позвонить своей бывшей супруге и прямо спросить об измене, хотя, по его мнению, экс-жена опровергнет это.

Источник: РИА Новости

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