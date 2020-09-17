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Снял с себя полномочия спикера горсовета Бердска Валерий Бадьин. ЗА проголосовали 30 из 30 депутатов

15:12 17.09.2020, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой
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Валерий Георгиевич был депутатом совета 9,5 лет. Со слезами в голосе он простился с должностью.

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38 сессия продолжилась после обеда 17 сентября

Валерия Бадьина горожане выбрали депутатом в заксобрание Новосибирской области от партии "Единая Россия" 13 сентября. Сегодня его заместителем является Владимир Голубев - брат известного бердского бизнесмена Виктора Голубева. 17 сентября состоялась 38 сессия депутатов Бердска. На ней Валерий Георгиевич объявил о снятии полномочий. А депутаты проголосовали за его решение.

Напомним, Владимир Голубев срочно уехал с сессии во время выбора спикера горсовета Бердска в Новосибирск. Сессия была перенесена на более позднее время. Эта ситуация для многих была "серпом по одному месту".

Депутаты проголосовали 30 ЗА из 30 человек.

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От редакции

Как относитесь к смене спикера?

Аноним, 17 сентября 2020 15:26
А что без одного человека нельзя было выбрать спикера? Или пехота ждет указаний?

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