Снял с себя полномочия спикера горсовета Бердска Валерий Бадьин. ЗА проголосовали 30 из 30 депутатов

Валерий Георгиевич был депутатом совета 9,5 лет. Со слезами в голосе он простился с должностью.

38 сессия продолжилась после обеда 17 сентября

Валерия Бадьина горожане выбрали депутатом в заксобрание Новосибирской области от партии "Единая Россия" 13 сентября. Сегодня его заместителем является Владимир Голубев - брат известного бердского бизнесмена Виктора Голубева. 17 сентября состоялась 38 сессия депутатов Бердска. На ней Валерий Георгиевич объявил о снятии полномочий. А депутаты проголосовали за его решение.

Напомним, Владимир Голубев срочно уехал с сессии во время выбора спикера горсовета Бердска в Новосибирск. Сессия была перенесена на более позднее время. Эта ситуация для многих была "серпом по одному месту".

Депутаты проголосовали 30 ЗА из 30 человек.