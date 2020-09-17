"Закопайте его в землю": Нужно ли хоронить Ленина, ответили россияне

17% выразили мнение, что тело Ленина надо захоронить, когда уйдёт поколение, для которого он по-прежнему дорог.

Опрос показал отношение россиян к идее захоронения Ленина



Аналитики выяснили отношение россиян к идее похоронить вождя революции Владимира Ленина. Результаты опроса сервиса SuperJob.

Так, 40% считают, что тело Ленина нужно как можно скорее захоронить на кладбище. Решение оставить его тело в Мавзолее поддерживают 22% россиян.

При этом 17% выразили мнение, что тело Ленина надо захоронить, когда уйдёт поколение, для которого он по-прежнему дорог.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Позднее глава организации Николай Шумаков сообщил, что конкурс отменён.