Построить аналог Sukhoi Superjet 100 намерена Россия к 2023 году

Создание самолета потребует прохождения новой сертификации - отдельных систем и всего самолета, а также предприятия-производителя.

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

Импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new будет создан в 2023 году, рассказал РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

"Плановый срок завершения опытно-конструкторской работы - 2023 год, после чего планируется начать его летные испытания", - сообщил вице-премьер.

По его словам, создание самолета потребует прохождения новой сертификации - отдельных систем и всего самолета, а также предприятия-производителя.



Борисов отметил, что разработка нового SSJ100 ведется в соответствии с поручением президента от 25 января 2018 года и направлена на импортозамещение иностранных компонентов - бортовых систем и агрегатов.

В мае производитель самолетов SSJ100 - филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" - сообщал РИА Новости, что начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в конце прошлого года заявил агентству, что SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. Позднее в пресс-службе КРЭТ также отметили, что у нового SSJ100 будет российская навигационная система.

В 2019 году сообщалось, что министерство промышленности и торговли России заказало научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в рамках импортозамещения компонентов самолета Sukhoi Superjet. В настоящее время большинство систем в самолете - иностранного производства, в том числе более 10% - американские комплектующие. Из-за этого любые поставки самолетов в базовой версии SSJ100 требуют согласования продаж с властями США.

Источник: РИА Новости