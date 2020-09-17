Нового мэра Бердска выберут в ноябре 2020 или в январе 2021 года

Через два месяца истекает срок полномочий бердского главы. Но он может досрочно уйти в отставку, если получит депутатский мандат в заксобрании. В любом случае объявят конкурс на замещение вакантной должности градоначальника.

Мэр Бердска Евгений Шестернин руководит городом с ноября 2015 года

Полномочия мэра Бердска Евгения Шестернина истекают 27 ноября 2020 года. Если он останется работать до конца срока, то выборы нового главы города состоятся уже в начале 2021-го. Если же он получит мандат депутата заксобрания после выборов, состоявшихся 13 сентября, то конкурс на замещение вакантной должности бердского градоначальника объявят уже в октябре 2020. На период «отсутствия» главы, его обязанности возлагаются на одного из заместителей согласно уставу города.

Конкурсный отбор вместо прямых выборов

Новый порядок выборов главы Бердска, напомним, утвердили местные депутаты на сессии 7 ноября 2019 года. Народные избранники определили, что мэра теперь будут выбирать по конкурсу, как это произошло впервые в 2015 году. Так был избран действующий градоначальник Евгений Шестернин. За него проголосовали 16 депутатов из 21.

До того времени мэра бердчане выбирали посредством прямого голосования на избирательных участках. Так, например, в марте 2011 года горожане проголосовали за коммуниста Илью Потапова, которого через два года поймали на взятке в 3 млн рублей на теплоходе "Ремикс" бизнесмена Александра Илющенко и позже посадили на 10 лет.

Конкурс же предполагает, что из числа претендентов, в том числе самовыдвиженцев и предложенных губернатором, мэра выбирают депутаты горсовета. После того, как всех кандидатов протестируют на знание законодательства, они пройдут собеседование и представят программу развития города. Учитывают, конечно, послужной список претендента на высший муниципальный пост, его управленческий опыт и умение стратегически мыслить.

До конкурса допускаются граждане России, достигшие 21 года. Кандидаты должны соответствовать некоторым условиям: отсутствие судимости, дееспособность, собственная программа развития муниципального образования и другое. К участию в конкурсе не допускаются экс-мэры, отстраненные от должности приказом губернатора.

Конкурс проводит специальная комиссия, 4 человека в которой — представители бердского горсовета, еще четверо — люди губернатора. Из двух оставшихся после просеивания через конкурсное сито Совет депутатов тайным голосованием выбирают главу. Побеждает тот, кто наберет больше голосов. Через пару недель после «выборов» мэр присягает на верность городу и его жителям — проходит процедура инаугурации, официального вступления в должность.

Изменил порядок выборов главы в Бердске губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий после того, как Потапов сел на скамью подсудимых за взятку. Глава региона решил, что бердчане не в состоянии выбрать адекватного градоначальника, «не подумали головкой», отдавая голоса за молодого коммуниста-программиста в 2011 году. Несмотря на протесты жителе Бердска прямые выборы, всеобщее голосование в город возвращать не стали. И закон это позволяет. Всенародное избрание мэров оставили в Новосибирской области только наукограду Кольцово и Новосибирску.

«Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом городского или сельского поселения, в соответствии с уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет», – сказано в тексте областного закона.

Если глава муниципального образования избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, решение об объявлении конкурса по отбору кандидатов должно быть не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий главы. Если же полномочия главы будут прекращены досрочно – не позднее 15 дней после сложения полномочий. И сам конкурс длится еще еще определенное время

Когда выборы, решит горсовет

Так произойдет и в Бердске, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Валерий Бадьин, который уходит с поста, поскольку избран депутатом заксобрания по бердскому одномандатному округу №12.

- Но для начала нужно его (Шестернина — прим. ред.) заявление о снятии полномочий. От этого и пойдет точка отчета. Мы должны будем в течение определенного времени опубликовать объявление о конкурсе (на должность главы города — прим. ред.). В итоге месяца за полтора должны провести конкурс, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Бадьин, отметив, что не знает настроений действующего градоначальника и реалий о получении им депутатского мандата, где видит Шестернина губернатор и политсовет регионального отделения «Единой России».

- Мы планировали, что 27 ноября глава складывает с себя полномочия (по истечении срока — при. ред.) и в начале декабря публикуем объявление о конкурсе. Но провести его планировали так, что комиссии не пришлось работать на новогодних каникулах — то есть после 10 января 2021 года начать весь конкурный процесс, - отметил Валерий Георгиевич.

По его словам, вариант досрочной отставки мэра «даже не прорабатывали», поскольку не было в этом необходимости. А если она возникнет, то будут действовать согласно утвержденного положения. В этом случае, по оценке Бадьина, конкурс по выборам главы Бердска может состояться в первой декаде ноября 2020 года.

- После 21 сентября все встанет на свои места и прояснится. Будем ждать, - высказался Валерий Бадьин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно в этот день облизибирком опубликует окончательные списки депутатов, прошедших в региональное заксобрание по партийным списком, куда входил и Евгений Шестернин.

Официально

Статья 50. Порядок избрания Главы города Бердска (введена решением Совета депутатов г. Бердска от 24.09.2015 №655)

1. Глава города Бердска избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Глава города избирается на сессии Совета депутатов.

3. Совет депутатов не позднее 8 рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса рассматривает представленных конкурсной комиссией кандидатов на должность Главы города и принимает решение об избрании Главы города.

4. На сессии Совета депутатов кандидаты для избрания на должность Главы города представляются председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска.

(п. 4 в ред. решения Совета депутатов г. Бердска от 12.11.2015 №684)

5. Депутаты Совета депутатов вправе задавать кандидатам на должность Главы города вопросы.

6. Решение об избрании Главы города принимается тайным голосованием в порядке, установленном статьей 65 настоящего Регламента.

7. Избранным считается кандидат, набравший в результате голосования большинство голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.



В случае если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не набрал большинство голосов от установленного числа депутатов, назначается повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

8. Кандидат, избранный Главой города, обязан в пятидневный срок с момента принятия Советом решения представить в Совет депутатов копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы города, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

9. В день представления избранным Главой города копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования, ему вручается решение Совета депутатов об избрании.

10. Если кандидат, избранный Главой города, не выполнит требования, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, Совет депутатов не позднее 8 рабочих дней созывает внеочередную сессию Совета, на которой отменяет свое решение об избрании кандидата Главой города и объявляет новый конкурс.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020)

Статья 36. Глава муниципального образования

6. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;



2) отставки по собственному желанию;2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего Федерального закона;(п. 2.1 введен Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ)3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего Федерального закона;4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального образования;

(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ)

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;

(п. 13 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.



(п. 14 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ)

6.1. Полномочия главы муниципального района, главы муниципального округа, главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ)

1) несоблюдения главой муниципального района, главой муниципального округа, главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ)

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы муниципального района, главы муниципального округа, главы городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы муниципального района, главы муниципального округа, главы городского округа. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2016 N 505-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ)

8.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе.

(часть 8.1-1 введена Федеральным законом от 18.07.2017 N 171-ФЗ)