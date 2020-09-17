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«Нужно было неделю падать каждый день»: О травмах певицы рассказал адвокат Легкоступовой

17:45 17.09.2020 Фото: val-legkostupova.narod.ru
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Валентина Легкоступова умерла месяц назад, но обстоятельства ее смерти до сих пор не до конца известны. Новая деталь в деле — многочисленные травмы, которые нашли на теле артистки.

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Валентина Легкоступова умерла 14 августа

Валентина Легкоступова умерла месяц назад, но обстоятельства ее смерти до сих пор не до конца известны. Новая деталь в деле — многочисленные травмы, которые нашли на теле артистки. Они могут говорить о том, что ее избивали. Об этом «360» сообщил адвокат дочери певицы Сергей Жорин.

Осмотр сделали перед медицинской экспертизой, которую сейчас проводят.

«Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку [обнаружены] ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что она пыталась защищаться», — заявил Жорин.

При этом он отметил, что необходимо дождаться окончания проведения судебно-медицинской экспертизы. Только после этого следствие будет делать выводы.

Анетта [Бриль] (дочь Легкоступовой — прим. ред.), когда это увидела, у нее был шок. Поскольку [Юрий] Фирсов (муж певицы — прим. ред.) заявлял, что Валентина упала в ванной. Но по характеру травм видно, что здесь нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть, несколько раз в день, чтобы получить такие травмы

Сергей Жорин.
Адвокат добавил, что у него есть некоторая информация о том, как проходило общение Легкоступовой с Фирсовым.

«Но эту информацию в ближайшее время мы предоставим следствию», — сказал он.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. В последние дни своей жизни она находилась в больнице в состоянии комы. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Анетта Бриль и ее младший брат подозревают, что Фирсов спаивал и избивал их маму.

Источник: 360tv.ru

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