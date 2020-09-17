Душила и избивала ногами 85-летнюю старушку сиделка

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Согласно заключению экспертов, её смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра.

В Волгоградской области сиделка обвиняется в убийстве пожилой пенсионерки

Жирновским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Еланского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 19 мая текущего года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения накинулась на 85-летнюю пенсионерку, за которой на протяжении нескольких месяцев осуществляла уход. В силу преклонного возраста и имеющихся заболеваний потерпевшая не смогла оказать сопротивления своей агрессивной сиделке, душившей её и избивавшей ногами. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Согласно заключению экспертов, её смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра. После совершенного преступления злоумышленница сообщила в правоохранительные органы о том, что её подопечная скончалась, при этом пыталась замаскировать убийство под некриминальную смерть.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Еланского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. Ожидать вынесения приговора женщина будет, находясь под стражей.

Источник: volgograd.sledcom.ru