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Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

17:08 17.09.2020 Фото: ru.wikipedia.org
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Медведев в 2005 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2015 году был удостоен этого же ордена I степени.

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Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент наградил зампреда Совета безопасности "за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".
Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ главы государства от 14 сентября опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет.

Орден "За заслуги перед Отечеством" - государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 1994 году. Ею награждают граждан РФ за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами. Орден имеет четыре степени, высшей из которых является первая.

Медведев в 2005 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2015 году был удостоен этого же ордена I степени.

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От редакции

Заслужил?

Аноним, 17 сентября 2020 17:52
Через 5 лет- четвертая, еще через пять- новый 65-летний герой России, а может быть и 2-ы герой.

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