Медведев в 2005 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2015 году был удостоен этого же ордена I степени.

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент наградил зампреда Совета безопасности "за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ главы государства от 14 сентября опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет.

Орден "За заслуги перед Отечеством" - государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 1994 году. Ею награждают граждан РФ за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами. Орден имеет четыре степени, высшей из которых является первая.

Медведев в 2005 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2015 году был удостоен этого же ордена I степени.