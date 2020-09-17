Спецверсии и ближайшие новинки Lada

Несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусом COVID-19 и падение спроса на мировых автомобильных рынках, концерн представил несколько спецверсий старых моделей и готовит следующие новинки. Avto.pro , одна из крупнейших онлайн-платформ для торговли запчастями, расскажет, чего ожидать от отечественного автопроизводителя.

Специальные версии 4х4 и Vesta

В производство были запущены специальные версии внедорожников Lada 4x4, а также седанов и универсалов Lada Vesta SW. Общей чертой обновленных SW и «Нивы» является обилие черного цвета. Основой для внедорожника стало наиболее актуальное исполнение Urban, сочетающее высокую проходимость с достойным уровнем комфорта и приятным дизайном. Среди интересных особенностей спецверсии Black модели Vesta:

Черная глянцевая крыша;

Черные складывающиеся зеркала;

Обивка в черном исполнении;

Наличие «зимнего» пакета с подогревом стекол, руля и передних сидений.

Версия Black не порадует автолюбителей техническими изменениями. Запчасти на ВАЗ указанной модели будут обычными, за исключением пары элементов интерьера и экстерьера. Моторная гамма останется той же. Выбор трансмиссии не очень разнообразен: механика и коробка-робот. Аналогичную версию получит и XRAY Cross, но дата релиза пока засекречена.

Завод АвтоВАЗ в Тольятти уже выпустил десять Lada 4x4 специальной версии. В отличие от Vesta, данная модель полностью выполнена в черном цвете. На выбор автолюбителей представлены внедорожники в 3- и 5-дверном исполнении с 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с. Дата запуска спецверсии 4x4 пока не разглашается. Серия будет ограничена.

Запланированные и возможные новинки АвтоВАЗ

Напоминаем, что название для нового автомобиля Lada выбирали в социальных сетях. Конкурс подошел к концу. Среди наиболее популярных вариантов выделялись Lika, Alta и Slava. Какое из названий получит следующая новинка в АвтоВАЗ не сообщают. В начале конкурса концерн продемонстрировал старый концепт Lada XCode. Компания имеет «в запасе» множество названий, среди которых Tensa, Binar, Intriga, Forta, Kayna, Excite и несколько других.

Достоверно известно лишь о нескольких новинках АвтоВАЗ на ближайшие годы. Еще в 2019 концерн заключил контракт с Минпромторгом РФ и обещал выпустить 26 новых автомобилей в ближайшие 10 лет. Как полагают автолюбители, концерн может отнести к новинкам любые крупные обновления существующих моделей. На 2021 год запланировал выпуск рестайлинговой версии Lada Vesta. В этом же году может появиться Granta нового поколения. Модель-бестселлер получила серьезное обновление еще в 2018 году. Судьба Lada 4x4 Vision, чьи концепты обсуждались автолюбителями в том же году, остается неясной. Если концепт и станет серийным автомобилем, то его дизайн переработают. Внедорожник будет построен на одной из платформ Renault, которые активно используются в АвтоВАЗ.