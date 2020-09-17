Разновидности автомобильных шин: летние, зимние, всесезонные

Основная их задача – улучшить управляемость машины, за счет снижения колебаний на неровной дороге. Найти всесезонные шины можно на представленном ресурсе technodom.kz.

Разновидности изделия

Автомобильные шины – специальная оболочка, установленная на обод колеса. Основной материал для использования – резина, но также используется металл и ткань.

Самая распространенная классификация шин – по сезонности. Существует три основных типа: