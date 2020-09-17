Разновидности автомобильных шин: летние, зимние, всесезонные

Основная их задача – улучшить управляемость машины, за счет снижения колебаний на неровной дороге. Найти всесезонные шины можно на представленном ресурсе technodom.kz.
Разновидности изделия
Автомобильные шины – специальная оболочка, установленная на обод колеса. Основной материал для использования – резина, но также используется металл и ткань.
Самая распространенная классификация шин – по сезонности. Существует три основных типа:
- Летние. Этот тип резины идеально подходит для теплого времени года, когда температура воздуха выше +7°С. Обычно конструкция такой шины отличается неявным рисунком протектора. Во время теплой погоды сами шины твердеют, тем самым улучшаются их характеристики. Основные достоинства – износостойкость и хорошая сцепляемость с дорогой. Зачастую спросом пользуются универсальные летние шины, которые подходят для езды как на хорошем дорожном покрытии, так и на грязи.
- Зимние. Такой вид шин используется, когда температура воздуха понижается до -5°С. Сама конструкция такой резины имеет глубокий рисунок протектора, а также шипы для лучшего взаимодействия с дорогой. Во время холодной погоды сама резина становится более мягкой, благодаря чему улучшается сцепляемость с дорогой, а также сокращается тормозной путь. Для гололеда идеально подходят зимняя резина с шипами, однако нужно помнить, что на чистом асфальте шипы быстро выйдут из работоспособности.
- Всесезонные. Разновидность шин, идеально подходящая для умеренной весенне-осеннего периода. В теории такие шины можно использовать круглогодично, ведь они соединили в себе свойства и зимних, и летних шин. Однако, на всесезонных шинах можно ездить только в тех странах, где теплая зима и нежаркое лето. Запрещено использовать в сильный мороз или жару, ведь характеристики таких шин не подходят для этого периода.