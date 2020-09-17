За помощь в поиске убийцы двух сестер из Новосибирской области 500 тыс. рубле пообещал глава Ярославской области

Следствие полагает, что девочек 8 и 13 лет изнасиловал и зверски зарезал сожитель их матери, недавно освободившийся из заключения. Полиция объявила его в розыск.

Предполагаемый убийца девочек

Награда в 500 тысяч рублей обещана тому, что даст достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он описал приметы мужчины: 1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди, в спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета. Уточняется, что одежду он мог сменить.

"Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию", - призвал губернатор, указав телефоны УМВД.

В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании.

Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. Как стало известно, ранее семья жила в п. Краснозерском Новосибирской области.

По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.