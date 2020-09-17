Особенности инвестирования в МФО

Существует множество вариантов инвестирования, так что иметь постоянную ежемесячную прибыль несложно.

Важно определиться с тем, куда вкладывать деньги и на какой срок.

Виды инвестиций

Капиталовложение бывает разных типов. Перед тем, как вложить деньги в инвестиции под проценты, нужно проанализировать такие особенности:

Срок. Инвестирование бывает кратковременным – до года, среднесрочным – до 5 лет или длительное – от 60 месяцев. Форма собственности. Инвестором может быть физическое лицо или тот, кто не является резидентом страны. Еще один вариант – государственная организация. Объект инвестирования. Первый вариант – спекулятивный. Заработать на таких инвестициях просто: их достаточно перепродать. Можно вкладывать в облигации и акции. Все более популярными становятся венчурные инвестиции. Это вложение средства в стартапы или ноу-хау, которые имеют перспективу для развития. Уровень риска потери. Он может быть консервативным, умеренным или агрессивным. Первый вариант – минимальный риск, последний – максимальный. Цель вложения. Инвестиции могут быть прямыми, портфельными, интеллектуальными. Первый вид – вклад в одно направление. Портфельные подразумевают вложение в несколько проектов. Интеллектуальные практически не отличаются от венчурных.

Лучше всего – сотрудничать с небанковскими финансовыми организациями. Плюс в том, что вклады принимаются на срок до года, а проценты достаточно высокие.

Как выбрать микрофинансовую организацию

Любое вложение денег сопряжено с определенными рисками. Для того, чтобы минимизировать их, необходимо собрать такую информацию об организации:

срок работы;

наличие филиалов;

объем активов;

отзывы.

Важно проверить информацию о компании в государственных реестрах. Нелишним будет изучить показатели деятельности. Один из самых важных факторов – объем займов, которые выдавались.

Хороший вариант – изучить рейтинг МФО. Необходимо обратить внимание на условия инвестирования. Стоит понимать, что нельзя ориентироваться только на доходность, так как высокие проценты сопряжены с такими же рисками. Если хотите быть уверены, что сделка выгодная, можно в специальных агентствах узнать рейтинг надежности.

Особенности сотрудничества

Первый этап – регистрация на сайте. Дальше необходимо ознакомиться с правилами работы микрофинансовой организации. Каждый вкладчик имеет доступ к информации о заемщиках и проектах.

На втором этапе стоит изучить проекты. Например, можно указать сумму вкладов, что позволит сформировать предложение для инвесторов. Следующий шаг – подписание договора. После того, как набрано нужное количество инвесторов, необходимо подписать документы, которые отправляются на электронную почту.

Последний этап – перевод на банковскую карточку заемщика денег. В противном случае договор аннулируется. Заемщик перечисляет инвестору проценты за пользование средствами согласно графику платежей.

Деньги могут выплачиваться по-разному. Самый популярный вариант – ежемесячно. Основная сумма выплачивается в конце срока. Можно все деньги получить в дату, указанную в договоре. Средства перечисляются на карту или счет, прописанные в контракте.

Интересно, что за просрочку выплаты процентов по займу предусмотрены штрафные санкции. То есть, если заемщик не вернул деньги в срок, инвестор получит неустойку. Размер указывается в договоре.