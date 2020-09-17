Навального выдвинули на Нобелевскую премию после отравления

Некоторые из подписавшихся раньше отрицательно относились к деятельности оппозиционера.

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Специализирующиеся на России профессора выдвинули оппозиционного политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

«Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его [Алексея Навального] на Нобелевскую премию мира», — написал 17 сентября профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев в Facebook.

По его словам, среди поддержавших заявку были и те, кто «ранее отрицательно относился к деятельности Навального». Ерофеев указал, что государственные деятели или представители международных организаций также могут поддержать выдвижение Навального.

В 2020 году на Нобелевскую премию мира уже предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа, а также белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.