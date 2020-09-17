Навального выдвинули на Нобелевскую премию после отравления

Специализирующиеся на России профессора выдвинули оппозиционного политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.
«Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его [Алексея Навального] на Нобелевскую премию мира», — написал 17 сентября профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев в Facebook.
По его словам, среди поддержавших заявку были и те, кто «ранее отрицательно относился к деятельности Навального». Ерофеев указал, что государственные деятели или представители международных организаций также могут поддержать выдвижение Навального.
В 2020 году на Нобелевскую премию мира уже предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа, а также белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.