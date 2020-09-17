Помолились пожарные своей небесной покровительнице в ее день в храме Новосибирска

Новосибирские пожарные отметили праздник своей небесной покровительницы

17 сентября православная церковь отмечает день иконы Божией матери "Неопалимая Купина", которая с XIV века считается главной небесной защитницей от молний и пожаров. Все российские пожарные издавна считают эту икону своей покровительницей и заступницей. В эти дни благодарственные молебны и тематические встречи, посвященные празднику, проходят с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер в храмах и пожарно-спасательных подразделениях Новосибирской области.

Так, сегодня в храме Михаила Архангела в Новосибирске состоялся благодарственный молебен в честь иконы «Неопалимая Купина», где присутствовали сотрудники, работники и руководство Главного управления МЧС России по Новосибирской области, ветераны пожарной службы, родственники огнеборцев.

«Для всех огнеборцев икона Божией матери «Неопалимая Купина» имеет достаточно большой смысл. Это очень сильный символ, мы свято почитаем его в жизни и в работе. Как говорят в прямом и переносном смысле: мы «горим» на работе, но не «сгораем».

Непосредственно ликвидируя пожар, идя в самое пекло, руководя тушением огня или занимаясь профилактическими и другими чрезвычайно важными вопросами обеспечения безопасности граждан – мы «горим» работой и службой на благо Отечества.

Именно эта икона помогает нам «не перегореть». Второй основной смысл для тех, кто верит – это профилактическая функция, что икона не только защищает от пожара в доме, но и напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности», - подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Еще один особо символичный молебен с участием пожарных прошел в храме, названном в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», расположенном на территории Ордынского района Новосибирской области.

Также, накануне праздника настоятель прихода во имя преподобной Евфросинии Полоцкой, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Новосибирской метрополии отец Дмитрий встретился с пожарными в музее пожарно-спасательной службы. Отец Дмитрий побеседовал с огнеборцами, провел молебен и освятил карманные иконы "Неопалимая купина".

Кроме того, благодарственный молебен сможет увидеть каждый сотрудник пожарно-спасательных подразделений на территории Новосибирской области, находящийся на дежурстве - в режиме видеоконференцсвязи запланирована трансляция из Кафедрального соборного храма Христа Спасителя (Москва).