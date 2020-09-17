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Работа в Бердске: ждут слесаря-сантехника и воспитателя на зарплату в 30 000 рублей

18:44 17.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Центр занятости населения озвучил вакансии работодателей Бердска на 17 сентября 2020. Всего - 92.

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92 вакансии предлагают жителям Бердска
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер, оптовых продаж отдела продаж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Карма Игорь Константинович от 15250
до 15250		 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Грузчик ООО «Солгор» от 22000
до 22000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 30000
до 30000		 8(923) 1597696
rusakovao842@gmail.com
Инженер-технолог швейной промышленности Швейные технологии,ООО от 25000
до 25000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163
до 15163		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000
до 20000		 8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО "Строитель" от 15250
до 35000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Гардеробщик Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 15163
до 15163		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Кассир Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163
до 15163		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15163
до 15163		 8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МБДОУ № 24 "Пчелка" от 25000
до 30000		 8(38341) 50460
bsk_du24@mail.ru
Токарь, универсал ООО Технология от 28000
до 40000		 8(913) 7230328, 8(383) 2494090
Учитель (преподаватель) географии ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000
до 20000		 8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Швея ИП Адаменко М.А. от 30000
до 30000		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 27500
до 32500		 8(913) 9391711
Ученик Формовщик ручной формовки Центр Технолит, ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Пекарь ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Грузчик ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
Клейщик бумаги, картона и изделий из них ООО "Верже" от 15200
до 15200		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дворник ООО "Доверие" от 15163
до 15163		 8(383) 3495025, 8(913) 7967488
efimenckov.alexandr@yandex.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда, электротехническое Комбинат бытовых услуг, МУП от 24500
до 25400		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Слесарь-сантехник Комбинат бытовых услуг, МУП от 20100
до 20100		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Юрисконсульт ООО "ПрофСервис" от 30000
до 30000		 8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
Токарь 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Системный администратор МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 25000
до 25000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор машины контактной сварки ПГС-К,ООО от 35000
до 45000		 8(923) 1199605
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор правильно-отрезной машины ПГС-К,ООО от 35000
до 45000		 8(923) 1199605
Тракторист Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000
до 30000		 8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000
до 32000		 8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
Кладовщик ООО "Строитель" от 15250
до 30000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Грузчик ООО "Строитель" от 15250
до 28000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Слесарь-сантехник ООО "Квартал-С" от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар 3 разряда-4 разряда Православная Гимназия Серафима Саровского от 15163
до 15163		 8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
Повар 4 разряда Школа 1, МБОУ СОШ от 16000
до 17000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства, учитель технологии 5-11 кл (мальчики) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000
до 20000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Резчик бетонных и железобетонных изделий ООО ПК "Кристалл" от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Обрубщик ООО ПК "Кристалл" от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК "Кристалл" от 26000
до 26000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Тьютор МАОУ СОШ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Токарь 5 разряда-6 разряда АО "БЭМЗ" от 40000
до 40000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Уборщик территорий АО "БЭМЗ" от 18000
до 18000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Повар 4 разряда-5 разряда, выпечка Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Администратор Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Мойщик автомобилей ООО "Фирма "Гребе" от 20000
до 20000		 9137423499
Юрисконсульт, система закупок бюджетной сферы (44фз, 223фз), налоговое и трудовое законодательство ГорСвет, МБУ от 27840
до 32000		 8(38341) 32333
mbugorsvet@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Калькулятор, питание МАОУ СОШ № 4 от 20000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Кладовщик ООО "Здравмедтех-Н" от 27000
до 27000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Администратор ИП Пастухова Валентина Николаевна от 25000
до 25000		 8(913) 4667026
sireva1982@icloud.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Официант Санаторий "Лазурный",ЗАО от 15163
до 15163		 8(913) 9304289
claz.buh@yandex.ru
Инженер-электрик Сиббиофарм,ПО ООО от 30000
до 35000		 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Горничная, горничная-уборщица Санаторий "Лазурный",ЗАО от 15163
до 15163		 8(913) 9304289
claz.buh@yandex.ru
Дворник Кристалл,АНО СК от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-сантехник ООО УК "Прогресс" от 27000
до 27000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Учитель (преподаватель) математики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000
до 30000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик АО "Бердский хлебокомбинат" от 18750
до 30000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Медицинская сестра палатная (постовая) 1 категории (класса), сестринское дело ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина от 30000
до 32000		 8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
Медицинская сестра высшей категории (класса), диетология ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина от 36000
до 37000		 8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), по работе с ключевыми клиентами АО "Бердский хлебокомбинат" от 20000
до 30000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Повар 4 разряда Школа 12,МБОУ СОШ от 19000
до 19000		 8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
Учитель (преподаватель) физики, учитель физики и информатики МАОУ СОШ № 4 от 18000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда Комбинат бытовых услуг, МУП от 24300
до 24300		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Музыкальный руководитель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000
до 20000		 8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
Уборщик территорий Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 15163
до 15163		 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000
до 30000		 8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
Бухгалтер ООО "Белокаменный" от 27000
до 27000		 8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
Няня ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина от 19000
до 20000		 8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки, среднее профессиональное образование Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 20000
до 24000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Повар детского питания МБОУ СОШ № 9 от 16000
до 16000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Бухгалтер (средней квалификации) Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 20000		 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Учитель (преподаватель) биологии МБОУ СОШ № 9 от 25000
до 25000		 8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
Уборщик территорий МБДОУ № 1 "Сибирячок" от 20000
до 22000		 8(38341) 37034
bsk_du01@mail.ru
Гардеробщик VITA МЦ ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 20250
centrvita@mail.ru
Кухонный рабочий МБОУ СОШ № 9 от 16000
до 16000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Воспитатель МАОУ СОШ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Упаковщик Швейные технологии,ООО от 20000
до 20000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Заведующий столовой Школа 1, МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
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