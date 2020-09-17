Работа в Бердске: ждут слесаря-сантехника и воспитателя на зарплату в 30 000 рублей

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер, оптовых продаж отдела продаж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Карма Игорь Константинович от 15250

до 15250 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Грузчик ООО «Солгор» от 22000

8(913) 7675471

korzhikova@gmail.com

Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 30000

до 30000 8(923) 1597696

rusakovao842@gmail.com

Инженер-технолог швейной промышленности Швейные технологии,ООО от 25000

до 25000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163

до 15163 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000

8(953) 8875305

kondyrin.g@mail.ru

Слесарь-сантехник ООО "Строитель" от 15250

до 35000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Гардеробщик Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 15163

до 15163 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Кассир Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163

до 15163 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15163

8(38341) 44144

bsk_du28@mail.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МБДОУ № 24 "Пчелка" от 25000

до 30000 8(38341) 50460

bsk_du24@mail.ru

Токарь, универсал ООО Технология от 28000

до 40000 8(913) 7230328, 8(383) 2494090

Учитель (преподаватель) географии ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000

до 20000 8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Швея ИП Адаменко М.А. от 30000

до 30000 8(961) 8473832



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 27500

до 32500 8(913) 9391711

Ученик Формовщик ручной формовки Центр Технолит, ООО от 25000

до 30000 8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru

Пекарь ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru

Грузчик ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru

Учитель (преподаватель) истории и обществознания ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000

8(923) 2572710

Клейщик бумаги, картона и изделий из них ООО "Верже" от 15200

до 15200 8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дворник ООО "Доверие" от 15163

до 15163 8(383) 3495025, 8(913) 7967488

efimenckov.alexandr@yandex.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда, электротехническое Комбинат бытовых услуг, МУП от 24500

до 25400 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Слесарь-сантехник Комбинат бытовых услуг, МУП от 20100

до 20100 8(38341) 56157



Юрисконсульт ООО "ПрофСервис" от 30000

до 30000 8(38341) 53200

profservis@iberdsk.ru

Токарь 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 50491

vegainst@mail.ru

Системный администратор МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 25000

до 25000 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор машины контактной сварки ПГС-К,ООО от 35000

до 45000 8(923) 1199605

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор правильно-отрезной машины ПГС-К,ООО от 35000

8(923) 1199605

Тракторист Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000

до 30000 8(38341) 21300

cmuberdsk@mail.ru

Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000

до 32000 8(38341) 21300

cmuberdsk@mail.ru

Кладовщик ООО "Строитель" от 15250

до 30000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Грузчик ООО "Строитель" от 15250

до 28000 8(38341) 29715 доб. 366



Слесарь-сантехник ООО "Квартал-С" от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Повар 3 разряда-4 разряда Православная Гимназия Серафима Саровского от 15163

до 15163 8(38341) 62220

gimnazia-berdsk@mail.ru

Повар 4 разряда Школа 1, МБОУ СОШ от 16000

до 17000 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства, учитель технологии 5-11 кл (мальчики) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000

до 20000 8(38341) 24309



Резчик бетонных и железобетонных изделий ООО ПК "Кристалл" от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Обрубщик ООО ПК "Кристалл" от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК "Кристалл" от 26000

до 26000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Тьютор МАОУ СОШ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 25870



Токарь 5 разряда-6 разряда АО "БЭМЗ" от 40000

до 40000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Уборщик территорий АО "БЭМЗ" от 18000

до 18000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Повар 4 разряда-5 разряда, выпечка Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163

до 15163 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Администратор Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163

до 15163 8(38341) 43312



Мойщик автомобилей ООО "Фирма "Гребе" от 20000

до 20000 9137423499

Юрисконсульт, система закупок бюджетной сферы (44фз, 223фз), налоговое и трудовое законодательство ГорСвет, МБУ от 27840

до 32000 8(38341) 32333

mbugorsvet@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Калькулятор, питание МАОУ СОШ № 4 от 20000

до 20000 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Кладовщик ООО "Здравмедтех-Н" от 27000

до 27000 8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Администратор ИП Пастухова Валентина Николаевна от 25000

8(913) 4667026

sireva1982@icloud.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Официант Санаторий "Лазурный",ЗАО от 15163

до 15163 8(913) 9304289

claz.buh@yandex.ru

Инженер-электрик Сиббиофарм,ПО ООО от 30000

до 35000 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Горничная, горничная-уборщица Санаторий "Лазурный",ЗАО от 15163

до 15163 8(913) 9304289

claz.buh@yandex.ru

Дворник Кристалл,АНО СК от 16000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-сантехник ООО УК "Прогресс" от 27000

до 27000 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Учитель (преподаватель) математики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000

до 20000 8(923) 2572710

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000

до 30000 8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Грузчик АО "Бердский хлебокомбинат" от 18750

до 30000 8(38341) 20475



Медицинская сестра палатная (постовая) 1 категории (класса), сестринское дело ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина от 30000

до 32000 8(38341) 25770

bpvt@mail.ru

Медицинская сестра высшей категории (класса), диетология ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина от 36000

до 37000 8(38341) 25770

bpvt@mail.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), по работе с ключевыми клиентами АО "Бердский хлебокомбинат" от 20000

до 30000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Повар 4 разряда Школа 12,МБОУ СОШ от 19000

до 19000 8(38341) 41558



Учитель (преподаватель) физики, учитель физики и информатики МАОУ СОШ № 4 от 18000

до 20000 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда Комбинат бытовых услуг, МУП от 24300

до 24300 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Музыкальный руководитель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000

до 20000 8(38341) 44795

bsk_du07@mail.ru

Уборщик территорий Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 15163

до 15163 8(38341) 20901



Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000

до 30000 8(38341) 44795

bsk_du07@mail.ru

Бухгалтер ООО "Белокаменный" от 27000

до 27000 8(38341) 60996, 8(38341) 60810

po_kr@mail.ru

Няня ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина от 19000

до 20000 8(38341) 25770

bpvt@mail.ru

Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки, среднее профессиональное образование Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 20000

до 24000 8(38341) 42430



Повар детского питания МБОУ СОШ № 9 от 16000

до 16000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Бухгалтер (средней квалификации) Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

до 20000 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Учитель (преподаватель) биологии МБОУ СОШ № 9 от 25000

до 25000 8(38341) 54323

bsk_sh09@mail.ru

Уборщик территорий МБДОУ № 1 "Сибирячок" от 20000

до 22000 8(38341) 37034



Гардеробщик VITA МЦ ООО от 15163

до 15163 8(38341) 20250

centrvita@mail.ru

Кухонный рабочий МБОУ СОШ № 9 от 16000

до 16000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Воспитатель МАОУ СОШ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Упаковщик Швейные технологии,ООО от 20000

до 20000 8(913) 7065502

