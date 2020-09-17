Работа в Бердске: ждут слесаря-сантехника и воспитателя на зарплату в 30 000 рублей

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер, оптовых продаж отдела продаж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 15250
до 15250
|8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Грузчик
|ООО «Солгор»
|от 22000
|8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
|Грузчик
|ООО "Торгсервис 54"
|от 30000
до 30000
|8(923) 1597696
rusakovao842@gmail.com
|Инженер-технолог швейной промышленности
|Швейные технологии,ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей
|Солар,ООО
|от 20000
|8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО "Строитель"
|от 15250
до 35000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Гардеробщик
|Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Кассир
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУЦРР № 28 "Огонек"
|от 15163
|8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|МБДОУ № 24 "Пчелка"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 50460
bsk_du24@mail.ru
|Токарь, универсал
|ООО Технология
|от 28000
до 40000
|8(913) 7230328, 8(383) 2494090
|Учитель (преподаватель) географии
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Швея
|ИП Адаменко М.А.
|от 30000
до 30000
|8(961) 8473832
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик
|ПГС-К,ООО
|от 27500
до 32500
|8(913) 9391711
|Ученик Формовщик ручной формовки
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Пекарь
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Грузчик
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 20000
|8(923) 2572710
|Клейщик бумаги, картона и изделий из них
|ООО "Верже"
|от 15200
до 15200
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дворник
|ООО "Доверие"
|от 15163
до 15163
|8(383) 3495025, 8(913) 7967488
efimenckov.alexandr@yandex.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда, электротехническое
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 24500
до 25400
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Слесарь-сантехник
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 20100
до 20100
|8(38341) 56157
|Юрисконсульт
|ООО "ПрофСервис"
|от 30000
до 30000
|8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
|Токарь 4 разряда-6 разряда
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
|Системный администратор
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор машины контактной сварки
|ПГС-К,ООО
|от 35000
до 45000
|8(923) 1199605
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор правильно-отрезной машины
|ПГС-К,ООО
|от 35000
|8(923) 1199605
|Тракторист
|Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ
|от 25000
до 30000
|8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
|Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда
|Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ
|от 25000
до 32000
|8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
|Кладовщик
|ООО "Строитель"
|от 15250
до 30000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Грузчик
|ООО "Строитель"
|от 15250
до 28000
|8(38341) 29715 доб. 366
|Слесарь-сантехник
|ООО "Квартал-С"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар 3 разряда-4 разряда
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 15163
до 15163
|8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
|Повар 4 разряда
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 16000
до 17000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства, учитель технологии 5-11 кл (мальчики)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 24309
|Резчик бетонных и железобетонных изделий
|ООО ПК "Кристалл"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Обрубщик
|ООО ПК "Кристалл"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО ПК "Кристалл"
|от 26000
до 26000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Тьютор
|МАОУ СОШ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25870
|Токарь 5 разряда-6 разряда
|АО "БЭМЗ"
|от 40000
до 40000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Уборщик территорий
|АО "БЭМЗ"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Повар 4 разряда-5 разряда, выпечка
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Администратор
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
|Мойщик автомобилей
|ООО "Фирма "Гребе"
|от 20000
до 20000
|9137423499
|Юрисконсульт, система закупок бюджетной сферы (44фз, 223фз), налоговое и трудовое законодательство
|ГорСвет, МБУ
|от 27840
до 32000
|8(38341) 32333
mbugorsvet@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Калькулятор, питание
|МАОУ СОШ № 4
|от 20000
до 20000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Кладовщик
|ООО "Здравмедтех-Н"
|от 27000
до 27000
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Администратор
|ИП Пастухова Валентина Николаевна
|от 25000
|8(913) 4667026
sireva1982@icloud.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Официант
|Санаторий "Лазурный",ЗАО
|от 15163
до 15163
|8(913) 9304289
claz.buh@yandex.ru
|Инженер-электрик
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 30000
до 35000
|8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Горничная, горничная-уборщица
|Санаторий "Лазурный",ЗАО
|от 15163
до 15163
|8(913) 9304289
claz.buh@yandex.ru
|Дворник
|Кристалл,АНО СК
|от 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО УК "Прогресс"
|от 27000
до 27000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Учитель (преподаватель) математики
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 20000
до 20000
|8(923) 2572710
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 30000
до 30000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 18750
до 30000
|8(38341) 20475
|Медицинская сестра палатная (постовая) 1 категории (класса), сестринское дело
|ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина
|от 30000
до 32000
|8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
|Медицинская сестра высшей категории (класса), диетология
|ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина
|от 36000
до 37000
|8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), по работе с ключевыми клиентами
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 20000
до 30000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Повар 4 разряда
|Школа 12,МБОУ СОШ
|от 19000
до 19000
|8(38341) 41558
|Учитель (преподаватель) физики, учитель физики и информатики
|МАОУ СОШ № 4
|от 18000
до 20000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 24300
до 24300
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Музыкальный руководитель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 7
|от 17000
до 20000
|8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
|Уборщик территорий
|Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20901
|Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 7
|от 17000
до 30000
|8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
|Бухгалтер
|ООО "Белокаменный"
|от 27000
до 27000
|8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
|Няня
|ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина
|от 19000
до 20000
|8(38341) 25770
bpvt@mail.ru
|Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки, среднее профессиональное образование
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 20000
до 24000
|8(38341) 42430
|Повар детского питания
|МБОУ СОШ № 9
|от 16000
до 16000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бухгалтер (средней квалификации)
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
до 20000
|8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Учитель (преподаватель) биологии
|МБОУ СОШ № 9
|от 25000
до 25000
|8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
|Уборщик территорий
|МБДОУ № 1 "Сибирячок"
|от 20000
до 22000
|8(38341) 37034
|Гардеробщик
|VITA МЦ ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20250
centrvita@mail.ru
|Кухонный рабочий
|МБОУ СОШ № 9
|от 16000
до 16000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Воспитатель
|МАОУ СОШ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Упаковщик
|Швейные технологии,ООО
|от 20000
до 20000
|8(913) 7065502
|Заведующий столовой
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Работа в Бердске: ждут слесаря-сантехника и воспитателя на зарплату в 30 000 рублей
18:44 17.09.2020
Центр занятости населения озвучил вакансии работодателей Бердска на 17 сентября 2020. Всего - 92.
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