"Он насиловал ее, сломал все кости и танцевал на ней танец смерти". Стала известна история зверски убитой в парке Победы Галины Сырмолотовой из Бердска. Назначена дата похорон

У 78-летней Галины Сырмолотовой сломан позвоночник, шея, грудная клетка, вся спина синяя. Она была очень хрупкой и выглядела моложе, говорила: я сзади пионерка, а спереди пенсионерка. Под подозрением оказался сын друга семьи.

Галину Сырмолотову зверски убили в парке Победы Бердска

Он сломал ей позвоночник, шею, грудную клетку, проломил череп, разбил и изуродовал лицо. А перед этим долго насиловал. Галина 78 лет, ростом 160 см, была по локоть подозреваемому, рассказала подруга погибшей Лариса.

13 сентября трагически погибла от рук насильника жительница Бердска. Ею оказалась Галина Сырмолотова. Тело Галины Ефимовны было найдено на следующий день в парке Победы Бердска. Новость об изнасиловании и зверском убийстве повергла в шок бердчан. Под следствием оказался сын друга семьи.

- Он сломал ей все, что можно было сломать в организме. Позвоночник, шею - всё, а ведь она бабушка, как можно было так зверски убить, - со слезами рассказала Лариса в четверг.

17 сентября найден и задержан подозреваемый в убийстве Галины, а в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась близкая подруга погибшей Лариса Шипилина, чтобы объявить о похоронах и пригласить на них всех, кто знал Галину Ефимовну.

- Она всегда очень молодо выглядела, моложе своих лет. Говорила с улыбкой: я сзади пионерка, а спереди пенсионерка, - рассказала ее подруга Лариса.

Но убийца мог позариться не только на нее, как на женщину, но и на ее сбережения, отметила подруга. Галина получала пенсию за умершего мужа-военного.

История погибшей

Галина Ефимовна приехала в Бердск вместе с супругом в 1993 году из Латвии. Он был военным. Вместе с сослуживцем они получили квартиру в одном доме. С Ларисой Шипилиной Галина познакомилась, когда пришла работать в магазин"Овощи-фрукты" в Микрорайоне Бердска.

Галина Сырмолотова была от природы здоровым человеком, очень активна - могла пешком пройти пол-Бердска.

- Я работала заведующей отделом, а Галина кладовщиком, - рассказала Лариса.

Галина Ефимовна проработала в магазине до 1996 года. После этого ушла на пенсию. Муж у нее умер в 2011 году - был инсульт. У Галины два сына, но судьба их не сложилась, по рассказу Ларисы. Младший - в тюрьме, а старший военный, как отец, но злоупотребляет спиртным.

Галина была довольно замкнутым человеком и мало кому доверяла, отметила Лариса. У нее были накопления, но все они на сберегательных книжках. Были и дорогие кольца. Возможно, именно на это "позарился" убийца.

Первый, на кого пало подозрение в убийстве - это сын сослуживца мужа. Они были соседями, раньше дружили семьями. Сам глава той семьи тоже умер от инсульта. Последние годы его сын вел аморальный образ жизни, выпивал, по рассказу Ларисы.

Что сообщают следователи

Галина проживала недалеко от парка Победы, где погибла. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", тело женщины нашли в овраге за парком утром 14 сентября. У нее было сильно изуродовано лицо от побоев, в следствие которых она и погибла. Возбуждённо уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

СК заявляет: 17 сентября установлено местонахождение лица, подозреваемого в преступлении. Им оказался сосед потерпевшей, 1977 года рождения. В настоящее время мужчина задержан и даёт показания, свою причастность в совершении преступления не отрицает.

На допросе следователю он пояснил, что 13 сентября текущего года в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Не могла пить с убийцей!"

- Это неправда, что они выпивали на даче у него, что заявляют спецслужбы. У Гали было с собой ведро с грибами. Грибы рассыпанные были найдены на месте убийства. Возможно, он ее выследил и, скорее всего, требовал деньги, - считает Лариса.

Подруга отмечает, что Галина никогда не злоупотребляла спиртным. Максимум, что она могла - это выпить немного пива. Тем более не пошла бы на дачу выпивать с подозреваемым, уверена Лариса.

Кроме переломов у Галины вся спина в синяках. Скорее всего, убийца пинал или топтался по ней, с ужасом представляет себе Лариса. Тело погибшей опознавала подруга.

- Он то ли танцевал на ней "танец смерти". Это ужас, это просто невообразимо, как можно было с такой жесткостью убить ее, она же уже была такой пожилой, можно сказать бабушкой, - возмущена Лариса.

Дата похорон

Прощание с Галиной Сырмолотовой состоится 21 сентября в понедельник. Всем, кто желает проститься, нужно прийти на отпевание в новом Богоявленском храме в Микрорайоне Бердска в 12 часов дня 21.09.20.

Поможем всем миром

Если вы желаете поддержать близких людей Галины и помочь в проведении похорон, вы можете отправить доступную вам сумму на карту ее подруги Ларисы. Именно она сейчас занимается организацией похорон.

Номер карты 4276 0144 0935 9080. Получатель Лариса Николаевна Ш.

Заранее всем огромное спасибо.

Редакция выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшей.