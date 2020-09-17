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На карантин отправили 14 классов из-за COVID-19 в 13 школах Новосибирска

19:05 17.09.2020 Фото: Nso.ru
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Дети ушли на дистанционное обучение. По этой же причине закрыты две группы в двух детсадах.

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14 классов в новосибирских школах ушли на карантин из-за коронавируса

Мэр Анатолий Локоть во время часа прессы в четверг, 17 сентября, прокомментировал эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в учебных заведениях Новосибирска.

Он отметил, что после двух недель с начала нового учебного года очагов заражения не зафиксировано.

«Есть отдельные случаи заболевания школьников, как правило, в результате контактов дома или при какой-то бытовой ситуации», — пояснил глава города.

По его словам, сейчас в 13 школах 14 классов переведены на карантин, по этой же причине закрыты две группы в двух детсадах.

Локоть отметил, что жалоб от родителей не поступало.

«Учебный процесс начался, во всех школах он идёт, и есть школы, их меньшинство, где смешанная система обучения. Полностью перешедших на дистанционное образование учебных заведений в городе Новосибирске нет», — сказал мэр.

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