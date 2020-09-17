Сорвался со скалы священник с 7-летним внуком в Крыму. Клирик погиб

Мальчик без сознания был передан спасателями врачам. Трагедия произошла на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» с москвичами.

В Севастополе со скалы упали мужчина и его семилетний внук

Вечером 16 сентября на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» со скалы сорвались мужчина и его семилетний внук.

Туристы из Москвы упали с обрыва высотой около пяти метров, сообщает пресс-служба ГКУ ЦГЗ Севастополя. Мужчина скончался на месте, мальчик без сознания был передан спасателями врачам.

«Было установлено, что падение людей произошло с обрыва высотой около 5-ти метров. Мужчина от полученных травм скончался на месте, ребёнок без сознания был передан спасателями ГКУ ЦГЗ г. Севастополя в реанимационную карету и незамедлительно направлен в лечебное учреждение города», – сказано в сообщении.

В спасательном ведомстве уточнили, что родственники пострадавшего прибыли из Москвы в Севастополь, сейчас с ним работают психологи МЧС.

Кроме спасателей, на месте трагедии работали сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополя. Причины и обстоятельства происшествия пока выясняются.

Как выяснилось, на территории музея-заповедника трагически погиб клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы иерей Александр Шумский. Информация о его гибели появилась на официальной странице храма.