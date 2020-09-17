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Карелина отправляют в Совфед. Единороссы распределяют посты в новом заксобрании Новосибирской области

20:14 17.09.2020 Фото: novosibirsk.er.ru
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Нынешний сенатор Лаптев победил на выборах по одномандатному округу. На пост спикера регионального парламента прочат Андрея Шимкива, занимающего ныне этот пост.

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Единороссы определяются с ключевыми фигурами в заксобрании и горсовете

Кандидатуры на посты спикеров парламента Новосибирской области и горсовета Новосибирска обсудили сегодня, 17 сентября, единороссы на заседание президиума регионального отделения партии. На пост председателя заксобрания предложен Андрей Шимкив, председателя горсовета — Дмитрий Асанцев. Оба занимали эти должности в шестом созыве.

В качестве вице-спикера регионального парламента «Единая Россия» планирует выдвинуть заместителя секретаря регионального отделения партии Андрея Панферова. Здесь также без перемен, по сравнению с предыдущим созывом. Кроме того, президиум выдвинул Панферова на должность главы фракции в заксобрании. Ранее этот пост занимал Валерий Ильенко.

Вместо Владимира Лаптева, который в шестом созыве представлял в Совете Федерации законодательное собрание Новосибирской области, президиум реготделения партии выдвинул Александра Карелина. Сейчас Карелин является Депутатом Госдумы, шел вторым номером в списке «Единой России» на выборах 11-13 сентября. Лаптев прошел в региональный парламент седьмого созыва по одномандатному округу.

Все кандидатуры будут вынесены на голосование на первой сессии седьмого созыва 25 сентября.

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