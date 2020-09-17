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Повышают налог богатым: деньги от доходов свыше 5 млн рублей пойдут больным детям

20:59 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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В 2021 году от повышенного НДФЛ ожидается поступление 60 миллиардов рублей, в 2022 году - 64 миллиардов, в 2023 году - 68,5 миллиарда.

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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период. Новая ставка будет действовать с 1 января. С инициативой ранее выступил президент Владимир Путин.

"Все средства, полученные за счет этого повышения, будут направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в среду на заседании правительства при рассмотрении законопроекта.

В 2021 году ожидается поступление 60 миллиардов рублей, в 2022 году - 64 миллиардов, в 2023 году - 68,5 миллиарда. Средства уже заложены в государственную программу "Развитие здравоохранения".

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