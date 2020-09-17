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Новые правила приема в вузы в 2021-2021 году. Все 10 изменений

21:28 17.09.2020 Фото: Будете поступать по новым правилам?
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Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.

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Основной акцент – на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы

Минобрнауки России утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года.

Основной акцент – на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы.

1. Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности или направлению подготовки.

Единый конкурс позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу образовательных программ (например, в целом на факультет вуза), а затем провести их профилизацию (специализацию) после 1-го или 2-го курса обучения.

2. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Например, вступительное испытание по физике и информатике. При этом абитуриент сможет представить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению.

Для вузов это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов – расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ. Особенность данного нововведения востребовано при приеме на направления подготовки (специальности) в сфере информационных технологий.

3. Вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Ранее перечень таких вступительных испытаний должен был, согласно общему правилу, совпадать со вступительными испытаниями лиц, поступающих на базе среднего общего образования.

4. Вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе – не менее 2 и не более 10 (ранее было установлено - не более 3 направлений подготовки и (или) специальностей).

5. Подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов лично и по почте) становится обязательным способом для вузов. В 2020 году электронная форма подачи документов была определена особенностями приема, принятыми в условиях распространения коронавирусной инфекции. До 2020 года прием документов в электронной форме проводился по решению вуза. Теперь это общее правило, которое расширит возможности абитуриентов, особенно из отдаленных регионов, по выбору вузов и направлений подготовки.

6. Устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме (например, по другой специальности). Ранее это возможно было только при условии отзыва ранее поданного заявления о приеме.

7. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в день. Это позволит абитуриентам иметь актуальную информацию о конкурсной ситуации. Ранее предусматривалось обновление один раз в день.

8. Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в 2 этапа – этап приоритетного зачисления (зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основной этап зачисления (до настоящего времени зачисление проводилось в 3 этапа, второй этап был разделен на первую и вторую «волны»). Таким образом, будет исключена громоздкость процедур зачисления.

9. Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места (абитуриенты отказались от поступления), вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на такие места на основании конкурсных списков. Ранее такой механизм отсутствовал, что приводило к ситуации, что даже после «второй волны» зачисления могли возникать незаполненные места, которые вузы не могли использовать для зачисления других абитуриентов из конкурсных списков.

10. Информация о приеме, включая правила приема, размещается вузами на своих официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема (ранее – не позднее 1 октября).

Источник: Минобрнауки

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