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Это жесть: На сколько сражу подорожают сигареты из-за роста акциза на 20%?

21:48 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.

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Сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов.

""Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", - сказал министр.

Таким образом, средняя стоимость пачки может вырасти примерно на 17 процентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.

Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.

Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 17 сентября 2020 22:11
садите себе свой табак на даче, это пока не запрещено)
Патриот, 17 сентября 2020 22:25
Законный оборот наркотиков!Ловушки видно только снаружи ,находясь внутри ловушку не видно!За здоровье нации прекращайте употреблять никотин!
Аноним, 17 сентября 2020 22:54
Пусть дорожает курево
Больше мотивация будет бросить курить

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