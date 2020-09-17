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Пациент поджег палату в частной наркоклинике и убил четверых. Среди погибших поджигателя нет

22:20 17.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пожар произошел в ночь на среду в Красноярске. Возбуждено уголовное дело - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Директор учреждения задержан.

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В СК назвали поджог причиной пожара в наркологической клинике в Красноярске

Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, стал поджог. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как уточнили в ведомстве, следователи на изъятом с камер внутреннего наблюдения видео увидели, как пациент поджигает предметы интерьера и происходит распространение огня по палате. В СК заявили, что в связи с этим открыто дело по п. п. "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

По данным следователей, среди погибших при пожаре поджигателя нет. Причастный к совершению преступления устанавливается.

Пожар произошел в ночь на среду. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директор учреждения задержан.

ООО "Чистый город" было зарегистрировано как предприятие малого бизнеса в 2010 году. В этом же году оно получило медицинскую лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи. По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно.

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