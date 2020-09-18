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ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу

14:05 18.09.2020
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Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Дворник, график работы пятидневка, з/п 20 000 руб

- Грузчик, график работы 2/2, з/п от 18 000 руб

- Плотник,  график работы пятидневка, з/п 25 000 руб

- Электромонтер, график работы 2/2, з/п 25 000 -30 000 руб

обслуживание и ремонт электрооборудования.

- Лаборант, график работы 2/2, з/п 20 000 руб

проверка качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, контроль процессов производства, температурно-влажностный контроль хранения сырья.

- Слесарь-наладчик, сменный график работы, з/п 35 000-40 000 руб

Осуществление настройки и ремонта кондитерского оборудования.

- Мужчины  на производство, сменный график работы, зарплата сдельная.

- Технолог кондитерского производства, з/п  30 000 руб.

Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины. Разработка и внедрение технологических процессов, новых видов продукции, технологического оборудования, режимов производства. Участие в мероприятиях по совершенствованию технологии производства кондитерских изделий. Разработка технологической документации.

- Кладовщик, график работы 2/2, з/пл 25 000 руб.

  • Приём и организация хранения товара на складе;
  • Организация и участие в погрузо-разгрузочных работах;
  • Участие в инвентаризациях;
  • Работа в 1С;

- Уборщица в офис, график работы пятидневка, зп 20 000 руб

- Фасовщицы-упаковщицы, график работы сменный, зп  сдельная.

Упаковка производимой продукции.

т. 8-383-209-27-53. Доставка служебным транспортом из Линева и Искитима (за счет Компании), льготное питание в столовой Компании.

Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 17 сентября 2020 13:37
Крупная, достойная организация. Платят своевременно. Работать можно.

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