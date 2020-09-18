18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство

17:20 18.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
5 0

Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

% name% title
Кабмин одобрил внесение изменений по выплатам многодетным семьям

О внесении изменений в распределение объёмов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год, утверждённое приложением 34 (таблица 140) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает сайт правительства РФ.

Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

Решение Правительства:

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

выплата многодетным третий ребенок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько у вас детей?

Наталья, 15 сентября 2020 12:55
Да а если ребёнок 4ый и рождён в 19году,а на 3его пособие получали, то не будет этих выплат
Аноним, 15 сентября 2020 16:21
НВР:
3
Аноним, 15 сентября 2020 18:13
НВР:
4
Аноним, 16 сентября 2020 03:31
НВР:4
Аноним, 17 сентября 2020 02:15
НВР:5

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Об особенностях "выздоровления" бюджета 2021 года рассказал Алексей Кудрин
17:45 18-09-2020
Об особенностях
Грозит тюрьма за вывоз "бутылочки Навального" из страны близким блогера, заявил Грибаков
17:30 18-09-2020
Грозит тюрьма за вывоз
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России 3
17:23 18-09-2020
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство 5
17:20 18-09-2020
Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем 54
17:20 18-09-2020
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 24
17:18 18-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей 17
17:17 18-09-2020
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей
БердскМошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска
17:15 18-09-2020
Мошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска
Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2020 года: что планировать, а что делать не стоит
17:12 18-09-2020
Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2020 года: что планировать, а что делать не стоит
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3934
17:12 18-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?