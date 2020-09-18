Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство

Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

Кабмин одобрил внесение изменений по выплатам многодетным семьям

О внесении изменений в распределение объёмов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год, утверждённое приложением 34 (таблица 140) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает сайт правительства РФ.

Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

Решение Правительства:



Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.