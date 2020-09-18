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Деньги / Общество

Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем

17:20 18.09.2020 Фото: pixabay.com
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Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

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Ряд россиян сможет получить дополнительные 50 тысяч рублей. Кому достанутся деньги?
Сюжет: Все пособия Путина
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Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всемВсе выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублейЕщё 303 новостей

Россияне смогут получить новое пособие от государства. Правда, правом на него обладает определенная категория граждан. Об этом сообщает primpress.ru.

Рассчитывать на дополнительные крупные выплаты в 50 тысяч рублей с июня текущего года могут имеющие право на материнский капитал семьи.

Сообщается, что они полагаются тем семьям, в которых второй и последующие дети родились или были усыновлены до конца 2016 года. Кроме того, рассчитывать на пособие смогут те, у кого ребенок появился с начала 2017 до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что многие семьи до сих пор не воспользовались материнским капиталом. Сейчас у них есть возможность получить часть средств. Правда, если такая программа предусмотрена в регионе.

— Если семья уже тратила средства из материнского капитала, то за 2020 год она может получить 50 тысяч рублей, а в 2021 году — оставшиеся средства за вычетом уже полученных и 50 тысяч за этот год, — сообщает издание.

Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

— Чтобы оформить выплату за 2020 год, заявление необходимо подать до 1 апреля 2021 года, за 2021 год — с 1 января до 1 декабря 2021 года, — добавляет издание.

50 000 рублей выплаты заявление материнский капитал новое пособие
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От редакции

Что вам полагается от государства?

Аноним, 13 сентября 2020 21:32
НВР:
У меня материнский капитал есть имею ли я право получить 50000т??
надежда, 14 сентября 2020 11:21
У меня часть ушла на строительство мне пологается 50000 тысяч
Аноним, 16 сентября 2020 13:48
Это только для жителей Подмосковья
Аноним, 13 сентября 2020 23:06
А если я уже потратила маткапитал?
Железный Человек, 14 сентября 2020 02:30
То иди на работу, почему тебе должны платить с моих денег?
Аноним, 14 сентября 2020 07:04
А если у меня нет денег на маткапитале или это играет роли?
Аноним, 14 сентября 2020 10:23
Если 3-й ребёнок родился в 2014 году,я могу получить деньги с мат.капитала? или это только 2016 год?
Лариса, 15 сентября 2020 10:02
Написано же кто родился до2016г.
Оксана, 14 сентября 2020 10:24
Я получала материнский капитал в 2010 году. Сейчас слышала что по 50000 тыс дают тем детям кто родился до 2016 года. У меня 3 детей до 2016 года. Могу ли я получить эту сумму?
Галина, 14 сентября 2020 10:45
Не совсем понятно, а почему Не положено семьяМ у кого рождён второй ребёнок в 2016 году?
Аноним, 17 сентября 2020 12:23
Написано же- ПОЛОЖЕНО тем семьям, у которых 2 или посл. дети родились до конца 2016 года И С начала 2017 до конца 2020
Читайте внимательнее
Аноним, 14 сентября 2020 11:05
А не полные семьи ?Где 1 родитель.
Ольга, 14 сентября 2020 11:09
У меня есть материнский капитал мне положено 50000
Виктория, 14 сентября 2020 11:10
У меня второй ребёнок родился 2э9 февраля 2020,могу ли я получить выплату
Аноним, 14 сентября 2020 11:47
У меня дети родились 2010 И 2012 год у меня осталось материнский капитал, мне положена 50 тысяч
Аноним, 14 сентября 2020 12:13
НВР:
Незнаю
Гость, 14 сентября 2020 12:22
Скажите, это из мат капитала будут давать?
Аноним, 14 сентября 2020 12:25
НВР:
первый ребёнок в 2018,а второй 2019. мат.капитал не потрачен. Имею ли я права на 50 тыс?
Евгения, 14 сентября 2020 12:29
Мы маткапитал потратили на ипотеку,нам положена выплата?
Света, 14 сентября 2020 14:31
Вы сами ответили на свой вопрос)) мат.капитал вы потратили на ипотеку,с чего вам выплата если мат.капитал пуст?
Аноним, 14 сентября 2020 13:21
НВР:
А у меня сын рождён в 2007 мне положен?
Марина, 15 сентября 2020 17:13
А у меня с мат. капитала осталось 50000 мне положено? Они 400тыс вложили в ипотеку.
Аноним, 14 сентября 2020 13:25
Если ребёнок 2 ребёнок родился в 2011г.и есть материнский капитал, могу ли я получить 50 000т.
Аноним, 14 сентября 2020 13:53
Звонила в пенсионный фонд, мне сказали что нет выплат по материнскому коппиталу,и когда интересно будут эти выплаты???
Аноним, 14 сентября 2020 14:17
Здравствуйте,это с мат капитала денежные средства или нет!?
Аня, 14 сентября 2020 14:39
Это все враньё. В пФр сказали нет этого.
Дария, 14 сентября 2020 16:05
Потому то это с регионального мат капитала, а не с федерального.
Дария, 14 сентября 2020 16:10
Мамочки читайте правильно информацию, региональный мат. капитал давали за второго ребёнка, программа вроде до 16 года была, наличные 50 тысяч можно получить если родился третий ребёнок в период 17 года до конца 20 года.
Луиза, 14 сентября 2020 17:21
У меня 1 ый ребёнок 2018 года и на момент рождения ребёнка мне исполнилось 36 и мне не дали мат капитал на 1 го ребёнка ((
Аноним, 14 сентября 2020 21:22
НВР:
Получаем пенсию по потере кормильца я и ребёнок 7лет
Аноним, 15 сентября 2020 02:00
А с какого года? До какого понятно.
Аноним, 15 сентября 2020 07:57
У меня первый сын родился в декабре 2019 положена ли мне выплата в 50000 т.р????
Екатерина, 15 сентября 2020 07:58
У меня первый сын родился в декабре 2019 положена ли мне выплата в 50000т.р??
катя, 15 сентября 2020 11:32
у меня ребенок родился в октябре 2016г имею ли я право на 50000т
Аноним, 15 сентября 2020 13:26
НВР:
мне всех жаль ,но ничего нет
Аноним, 15 сентября 2020 13:29
Интересно а мамы одиночки могут получить 50тысяч
Оксана, 18 сентября 2020 00:06
У нас в Саратове токого нет.
Аноним, 15 сентября 2020 13:33
Я с мат.капитал не на что не тратила,выплата не полагается так сказали в МФЦ
Вера, 15 сентября 2020 13:43
Хотела спросить если у меня материнский капетал не использованый имею ли я права на эту выплоту если уменя ребенак радился в 02.06.2017 и ещё ребенак ражденый в 16.10.2018 имею лия права получить 50000 рублей?
Аноним, 15 сентября 2020 14:13
Скажите если мат.капитал не использовался, имею ли я эту выплату? В МФЦ сказали что нет
Аноним, 15 сентября 2020 14:23
В каких регионах эта выплата?
Екатерина, 15 сентября 2020 15:35
Это был предложен законопроект в ГД, на сегодняшний день этот законопроект отклонен, интересно откуда автор берет информацию(((
ВАО, 17 сентября 2020 11:03
Здравствуйте деньги выплачивают из регионального капитала! У меня многие подружки уже получили! Только выплачивают тем у кого трое детей и больше!
Надежда, 15 сентября 2020 15:43
НВР:
Я уже использовала мат.капитал.Покупка дома.Пологается ли мне 50000?
Аноним, 15 сентября 2020 16:55
Я звонила в мфц таких выплат нет
ВАО, 17 сентября 2020 11:05
Есть узнавайте в соц. Защите
Аноним, 15 сентября 2020 19:31
Скажите пожалуйста. На что можно оформить 50000 руб из маткапитала. И в каких регионах его можно будет оформить
Аноним, 15 сентября 2020 21:53
НВР:
У меня ребенок родился в марте 2016 года, у меня нет мат. Капитала. Могу ли я получить 50000 тысяч ?рублей.?
Аноним, 16 сентября 2020 03:06
НВР:
Ребёнок усыновление в 2013.Имеет смысл подать документы?
Аноним, 16 сентября 2020 14:51
Здравствуйте! А почему в терском районе говорят что не слышали о таких выплатах?

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