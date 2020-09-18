18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Кому выплатят до 15 000 рублей по постановлению Мишустина и на каких условиях?

16:55 18.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 36

Приятный денежный сюрприз приготовило для российских граждан правительство в 2021 году. 

% name% title
До 15 тысяч рублей: россиянам приготовили приятный сюрприз

В следующем году некоторым россиянам выдадут деньги. Чтобы рассчитывать на эти выплаты, нужно соответствовать ряду условий.

Так, получить деньги смогут те граждане, которые провели свой отпуск, не выезжая за пределы России. Выплаты вели в нынешнем году, однако власти приняли решение продлить кэшбек за путешествия по территории РФ.

Сообщается, что в соответствии с государственной программой в 2021 году граждане РФ смогут вернуть себе за путешествия в пределах своей родины от 5 000 до 15 000 рублей. Первое условие для получения средств — продолжительность проживания в гостинице или тура должна составлять минимум 4 ночи. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, влияющее на получение выплаты — тур должен стоить не менее 25 000 рублей.

выплаты кэшбек отпуск сюрприз
Мнение читателей
1
31
1
3
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы соответствуете условиям выплат?

Аноним, 13 сентября 2020 23:32
Когда будет готово нам выплаты по уходу за ребенком инвалидом
Аноним, 14 сентября 2020 07:34
Какие деньги по уходу ?
Аноним, 14 сентября 2020 13:06
НВР:
Да
Аноним, 15 сентября 2020 09:40
НВР:
Нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Об особенностях "выздоровления" бюджета 2021 года рассказал Алексей Кудрин
17:45 18-09-2020
Об особенностях
Грозит тюрьма за вывоз "бутылочки Навального" из страны близким блогера, заявил Грибаков
17:30 18-09-2020
Грозит тюрьма за вывоз
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России 3
17:23 18-09-2020
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство 5
17:20 18-09-2020
Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем 54
17:20 18-09-2020
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 24
17:18 18-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей 17
17:17 18-09-2020
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей
БердскМошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска
17:15 18-09-2020
Мошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска
Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2020 года: что планировать, а что делать не стоит
17:12 18-09-2020
Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2020 года: что планировать, а что делать не стоит
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3934
17:12 18-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?