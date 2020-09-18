Что можно делать во время растущей Луны, а что не стоит с 18 по 30 сентября 2020 года

Во время роста ночного светила нельзя откладывать важные дела, которые потом могут оказаться невыполнимыми.

Время растущей Луны начинается с момента, когда она достигла 50 процентов своей видимости, и продолжается вплоть до Полнолуния

Каждая лунная фаза имеет свой энергетический потенциал, который с древнейших времен люди стараются использовать для достижения благополучия и избавления от неприятностей.

Время растущей Луны начинается с момента, когда она достигла 50 процентов своей видимости, и продолжается вплоть до Полнолуния. В этот период каждый человек может изменить жизнь в лучшую сторону. Эксперты знают, что ночное светило помогает осуществить множество задумок. Фаза растущей Луны чаще всего используется для привлечения любых благ.

Что можно делать во время роста Луны

1. Во время роста Луны увеличивается энергия, а значит, можно смело браться за новые начинания.

2. Активные упражнения и поддержание организма в тонусе помогут сохранить бодрость духа.

3. Во время роста Луны можно заниматься садовыми работами, сажать растения и деревья, которые быстро укоренятся и пойдут в рост.

4. Энергетика ночного светила помогает быстрее достичь поставленных целей и задач.

5. В этот период можно выполнять упражнения, повышающие энергетику.

6. При растущей Луне проще повысить иммунитет и сопротивляться разным заболеваниям.

7. Работа в команде в такой период принесет хорошие результаты.

8. Благоприятно собирать информацию и начинать обучение.

9. Поиски работы или смена деятельности на растущей Луне будут удачными.

10. Во время растущей Луны можно давать деньги в долг и делать вклады, однако стоит быть осторожными и не доверять незнакомцам.

11. Подъем энергии способствует новым начинаниям в любой сфере.

Что нельзя делать, когда Луна растет

1. Ссоры и выяснение отношений на растущей Луне могут вылиться в еще большие проблемы из-за увеличения энергетического потенциала. Сильные эмоции важно держать под контролем, чтобы не наделать глупостей.

2. Апатия и отказ от дел в этот период могут привести к проблемам и неудачам. Во время росту Луны важно поддерживать активный образ жизни, чтобы скопившаяся энергия не нашла выхода в агрессии.

3. В это время нельзя пускать дела на самотек. Внимательность к деталям поможет справиться с трудностями и предотвратить ошибки.

4. Рост Луны — не лучшее время для диет и лечебного голодания. Организму требуется много сил для того, чтобы действовать.

5. Нельзя потакать негативным мыслям и заниматься самокопанием.

6. Во время роста ночного светила нельзя откладывать важные дела, которые потом могут оказаться невыполнимыми.

Рост Луны помогает каждому, кто привык добиваться своих целей и не сидит на месте в ожидании чуда. В это время можно подкрепить действия ритуалами, которые создадут нужный настрой и не позволят ошибиться.

Источник: dailyhoro.ru