Красивые поздравления на 18 сентября в день секретаря

Кто все знает и все помнит,
Шефу вовремя напомнит,
Почту быстро разберет,
Сварит очень вкусный кофе,
И вообще, в делах он профи.
Это все наш секретарь,
Он в приемной Бог и царь.
Нынче День секретаря,
Значит, будем поздравлять!
Пожелать хотим всего,
Клавиатура стала верным другом,
И пальцы бегают по кругу.
Они танцуют личный танец,
А ты печатаешь приказец.
С днём секретаря спешу поздравить,
И пожелание своё отправить.
Пусть шеф отметит твой прорыв,
В непростое время мы живем.
Нелегко в нем быть секретарем.
Монитор компьютера, тысячи звонков —
Ко всему с утра уж секретарь готов.
Трудная работа, множество бумаг,
Секретарь средь них как колдун и маг.
Наверняка он знает, в какой папке что лежит,
Без него не может даже грозный шеф,
В очень трудном случае выручит нас всех.
Без секретаря и кофе может не вскипеть,
Кто же главный в офисе, быстренько ответь
Милая прелестница, родная,
Ты, секретарь, уж дорогая.
Сколько дел сама ведёшь,
Желаю я успеха не бумажного,
А личного и очень важного.
Чтобы зарплата вдвое стала,
А жизнь удачной сразу стала.
Без тебя бы все пропало,
Секретарь ты безупречный,
Поздравляю с днем твоим
Пусть начальник не расстроит,
И кипит твоя работа.
С легкостью решать желаю
Бесконечные заботы.
Красотой своей горя,
Ты приёмник украшаешь,
Нынче с Днём секретаря
Пусть работа будет всласть,
И начальство очень ценит,
Чтоб карьера вверх неслась,
И зарплата вслед за нею!
Кто в офисе главнее всех,
К кому все ходят на поклон?
Совет кого сулит успех,
Конечно — это секретарь,
Помощник босса, референт,
В приемной нашей бог и царь!
Позвольте молвить комплимент
И пожелания сказать,
Поздравить с Днем секретаря!
Вы всех сумели обаять
С Днем секретаря
Тебя я поздравляю,
Пусть ксерокс, факс и принтер
Весь день не умолкают.
Раздаешь задания
Направо и налево,
Ангел-хранитель шефа,
Желаю, чтоб успешно
С делами ты справлялась,
Навстречу посетителям
Мило улыбалась.
Чтоб кофе, чай всегда
Был крепким и горячим,
С таким секретарем,
Знают все и вся страна,
Без секретаря нам никуда!
Все дела, звонки и встречи,
Распланирует всегда!
Секретарь все точно знает,
Посетителей встречает,
И планирует весь день,
Документы набирает,
На вопросы отвечает,
И за офисом следит,
И на месте не сидит!
С твоим праздником тебя,
Будь ты в тонусе всегда,
Все на свете успевай,
Сегодня день секретаря,
Тебя поздравить я желаю,
Ты босса правая рука,
А иногда и обе сразу.
Ты безупречно этикет
В делах конторских соблюдаешь,
Неважно, офис иль банкет,
Пусть ценит босс тебя за ум,
За юмор, милую улыбку,
Пускай стоит рабочий шум,
Не допускай ты лишь ошибки.
Весь офис без секретаря
Какой-то скучный и притихший,
Успехов, счастья для тебя,
Любому начальнику, ну просто, нельзя
Обойтись без помощника, без секретаря.
И зря его кто-то не замечает,
Он часто решения принять помогает.
Но справедливость настанет теперь,
Сегодня Ваш праздник, сегодня Ваш день.
Пускай поздравления улыбок добавят,
Пусть благодарно оценят ваш труд.
Пусть счастье и радость в сердце войдут.
Самая умная, самая лучшая,
Самая милая наш секретарь;
Пусть и журит нас от случая к случаю,
Но потерять ее было бы жаль.
Пусть каждый день станет маленьким праздником,
Знайте — вам стоит махнуть только пальчиком,
И мы примчимся спасать вас от бед!
Секретарь, наш, просто класс,
Знает все, про всех, про нас,
Про работу, про дела,
Где лежат договора...
На работу ходит стильно,
Сварит кофе в нужный час,
Напечатает указ.
Одним словом — молодчина
Наша юная дивчина!
«Ей оклад добавить нужно», —
Скажем шефу очень дружно!
Вы — как правая рука,
И как сердце, и как печень,
И еще как голова!
Ведь начальство как без рук,
И конечно, как без ног,
А еще, поймите вы,
Как совсем без головы,
Если нету вас на месте
И без вас, секретаря,
Весь отдел стоит вверх дном!
Звонки, документы, письма, отчеты,
Ты, как всегда, вся в делах и работе!
Чуть-чуть отвлекись от своих важных дел,
Ведь праздник сегодня к тебе прилетел!
Желаю тебе много сил и терпения,
Пускай босс твой труд уважает и ценит,
Ведь шефу тебя никто не заменит!
Источник: tostun.ru