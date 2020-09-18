Красивые поздравления на 18 сентября в день секретаря

Традиционно этот день проходит в рамках Недели профессиональных административных работников.

С Днем секретаря

Кто все знает и все помнит,

Шефу вовремя напомнит,

Почту быстро разберет,



В ней порядок наведет?

Сварит очень вкусный кофе,

И вообще, в делах он профи.

Это все наш секретарь,

Он в приемной Бог и царь.

Нынче День секретаря,

Значит, будем поздравлять!

Пожелать хотим всего,



И зарплату о-го-го!

Клавиатура стала верным другом,

И пальцы бегают по кругу.

Они танцуют личный танец,

А ты печатаешь приказец.

С днём секретаря спешу поздравить,

И пожелание своё отправить.

Пусть шеф отметит твой прорыв,



В зарплате состоится важный взрыв.

В непростое время мы живем.

Нелегко в нем быть секретарем.

Монитор компьютера, тысячи звонков —

Ко всему с утра уж секретарь готов.

Трудная работа, множество бумаг,

Секретарь средь них как колдун и маг.

Наверняка он знает, в какой папке что лежит,



В телефонной трубке голос не дрожит.

Без него не может даже грозный шеф,

В очень трудном случае выручит нас всех.

Без секретаря и кофе может не вскипеть,

Кто же главный в офисе, быстренько ответь

Милая прелестница, родная,

Ты, секретарь, уж дорогая.

Сколько дел сама ведёшь,



Все традиции блюдёшь.

Желаю я успеха не бумажного,

А личного и очень важного.

Чтобы зарплата вдвое стала,

А жизнь удачной сразу стала.

Без тебя бы все пропало,

Секретарь ты безупречный,

Поздравляю с днем твоим



Я сейчас чистосердечно.

Пусть начальник не расстроит,

И кипит твоя работа.

С легкостью решать желаю

Бесконечные заботы.

Красотой своей горя,

Ты приёмник украшаешь,

Нынче с Днём секретаря



Поздравленья принимаешь.

Пусть работа будет всласть,

И начальство очень ценит,

Чтоб карьера вверх неслась,

И зарплата вслед за нею!

Кто в офисе главнее всех,

К кому все ходят на поклон?

Совет кого сулит успех,



Кто знает слабости сторон?Конечно — это секретарь,Помощник босса, референт,В приемной нашей бог и царь!Позвольте молвить комплиментИ пожелания сказать,Поздравить с Днем секретаря!Вы всех сумели обаятьУлыбки милые даря!

С Днем секретаря

Тебя я поздравляю,

Пусть ксерокс, факс и принтер

Весь день не умолкают.

Раздаешь задания

Направо и налево,

Ангел-хранитель шефа,



Приемной королева.

Желаю, чтоб успешно

С делами ты справлялась,

Навстречу посетителям

Мило улыбалась.

Чтоб кофе, чай всегда

Был крепким и горячим,

С таким секретарем,



Чтобы шеф был счастлив.

Знают все и вся страна,

Без секретаря нам никуда!

Все дела, звонки и встречи,

Распланирует всегда!

Секретарь все точно знает,

Посетителей встречает,

И планирует весь день,



Не знакомо слово лень!

Документы набирает,

На вопросы отвечает,

И за офисом следит,

И на месте не сидит!

С твоим праздником тебя,

Будь ты в тонусе всегда,

Все на свете успевай,



Никогда не унывай!

Сегодня день секретаря,

Тебя поздравить я желаю,

Ты босса правая рука,

А иногда и обе сразу.

Ты безупречно этикет

В делах конторских соблюдаешь,

Неважно, офис иль банкет,



Ничем тебя не испугаешь.

Пусть ценит босс тебя за ум,

За юмор, милую улыбку,

Пускай стоит рабочий шум,

Не допускай ты лишь ошибки.

Весь офис без секретаря

Какой-то скучный и притихший,

Успехов, счастья для тебя,



И премий — частых и приличных.

Любому начальнику, ну просто, нельзя

Обойтись без помощника, без секретаря.

И зря его кто-то не замечает,

Он часто решения принять помогает.

Но справедливость настанет теперь,

Сегодня Ваш праздник, сегодня Ваш день.

Пускай поздравления улыбок добавят,



И от работы отвлечься заставят.Пусть благодарно оценят ваш труд.Пусть счастье и радость в сердце войдут.

Самая умная, самая лучшая,

Самая милая наш секретарь;

Пусть и журит нас от случая к случаю,

Но потерять ее было бы жаль.

Пусть каждый день станет маленьким праздником,



Будет ваш стол полон вкусных конфет,Знайте — вам стоит махнуть только пальчиком,И мы примчимся спасать вас от бед!

Секретарь, наш, просто класс,

Знает все, про всех, про нас,

Про работу, про дела,

Где лежат договора...

На работу ходит стильно,



Все дела ведет цивильно,Сварит кофе в нужный час,Напечатает указ.

Одним словом — молодчина

Наша юная дивчина!

«Ей оклад добавить нужно», —

Скажем шефу очень дружно!

Вы — как правая рука,



И как левая рука,И как сердце, и как печень,И еще как голова!

Ведь начальство как без рук,

И конечно, как без ног,

А еще, поймите вы,

Как совсем без головы,

Если нету вас на месте



В кабинете за столом,И без вас, секретаря,Весь отдел стоит вверх дном!

Звонки, документы, письма, отчеты,

Ты, как всегда, вся в делах и работе!

Чуть-чуть отвлекись от своих важных дел,

Ведь праздник сегодня к тебе прилетел!

Желаю тебе много сил и терпения,



В карьере пускай тебя ждет повышение,Пускай босс твой труд уважает и ценит,Ведь шефу тебя никто не заменит!

Источник: tostun.ru