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Когда Всемирный день безопасности пациентов в 2020 году и что принято делать в этот день

14:00 18.09.2020 Фото: pikist.com
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Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран.

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17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов

Вчера отмечался Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню.

Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран: повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели.

Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определёнными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения: оперативного, медикаментозного и т.д. Лечение может оказаться успешным, а может и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращается внимание медиков 17 сентября.

Проблема безопасности пациентов поднималась и до 2019 года на ежегодных Глобальных министерских саммитах по безопасности пациентов, стартовавших в 2016 году.

Обращение внимания к одному из основополагающих принципов медицины: «Прежде всего – не навреди!» лежит в основе Всемирного дня безопасности пациентов.

В условиях пандемии COVID-19 проблема безопасности пациентов дополнилась и серьёзными рисками для медицинских работников, чья безопасность при оказании медицинских услуг оказалась под угрозой. Эта проблема, взаимосвязанная с основной темой Всемирного дня безопасности пациентов, стала в 2020 году неотъемлемой составляющей программы мероприятий, проводимых под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения.

Статистические подсчёты, указывают на то, что только в стационарах риск нанесения вреда здоровью при оказании медицинской помощи возможен для каждого десятого пациента. При этом около половины факторов, приводящих к рискам для здоровья пациента, относятся к числу тех, которые можно избежать или устранить. ВОЗ, проводя сравнение рисков, приводящих к смерти человека, подчёркивает, что риск гибели в результате авиакатастрофы почти в 10000 раз меньше, чем риск гибели в результате предотвратимого несчастного случая во время оказания медицинской помощи.

Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к 17 сентября мероприятия: пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции и тематические беседы, интерактивные мастер-классы. Все эти мероприятия проводятся по основным направлениям в области безопасности в медицине: безопасность применения лекарственных препаратов, безопасность использования медицинского оборудования и изделий, а также безопасность самой медицинской деятельности. Часть просветительских мероприятий адресована самим пациентам, от поведения, поступков и знаний которых, в том числе зависит их собственная безопасность и успешность лечения. В ходе обсуждений вырабатывается комплекс мер, которые должны сформировать культуру безопасности в системе здравоохранения.

Источник: calend.ru

Всемирный день безопасности пациентов медицина помощь праздник ВОЗ
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