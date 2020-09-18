Стас Михайлов показал свою младшенькую дочку Машеньку

Стас Михайлов показал свою маленькую дочурку

Любимый многими женщинами и мужчинами известный певец Стас Михайлов - многодетный отец. От двух предыдущих браков у мужчины четыре ребенка, два сына и две дочери. В нынешнем браке певец воспитывает еще двух дочек. В общей сложности Стаса можно назвать счастливым обладателем шести наследников.

На днях звездный папа выложил новое фото, на котором его крепко обнимает самая младшая, 7 летняя доченька Маша. У девочки белокурые волосы и выразительные глаза. Стас часто выкладывает фото и видео именно с дочкой Марией.