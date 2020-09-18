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Стас Михайлов показал свою младшенькую дочку Машеньку

23:37 18.09.2020 Фото: instagram.com
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На днях звездный папа выложил новое фото, на котором его крепко обнимает самая младшая, 7 летняя доченька Маша.

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Стас Михайлов показал свою маленькую дочурку

Любимый многими женщинами и мужчинами известный певец  Стас Михайлов - многодетный отец. От двух предыдущих браков у мужчины четыре ребенка, два сына и две дочери. В нынешнем браке  певец воспитывает еще двух дочек. В общей сложности Стаса можно назвать счастливым обладателем шести наследников.

На днях звездный папа выложил новое фото, на котором его крепко обнимает самая младшая, 7 летняя доченька Маша. У девочки белокурые волосы и выразительные глаза. Стас часто выкладывает фото и видео именно с дочкой Марией.

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И все таки лето...!!!

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

дочка звездные дети отец певец фото Стас Михайлов
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